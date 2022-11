De Azkargorta a Sánchez, técnicos españoles en la inauguración de un Mundial

Félix Sánchez, seleccionador de Catar, será el primer entrenador español que se siente en un banquillo en el partido inaugural de un Mundial desde que en 1994 lo hiciera Javier Azkargorta a los mandos de Bolivia.

Sánchez se medirá en el primer partido mundialista contra Ecuador, siguiendo la estela que marcó Azkargorta, que cayó 1-0 en el primer duelo del Mundial de 1994 contra Alemania, que entonces era defensora del título.

Hay un precedente anterior. El Mundial de Italia de 1934 se abrió con ocho duelos consecutivos, entre ellos el que la España de Amadeo García Salazar venció 3-1 a Brasil, el único partido inaugural que jugó la selección española.

Sánchez, un técnico formado en la cantera del Barcelona, se trasladó en 2006 a Catar, donde ha desarrollado el grueso de su carrera profesional en las categorías inferiores, hasta que en 2017 llegó a la selección absoluta.l haber cambiado el Betis por el Barcelona en verano ha pasado factura a Héctor Bellerín. Con sólo cinco partidos a su espalda esta temporada, el lateral de 27 años ni si quiera ha estado en la prelista de Luis Enrique. Aún así, a través de un discurso muy aplaudido, el catalán ha revelado el motivo por el que se alegra de no haber sido convocado con España para el Mundial de Qatar 2022.

Tras ser premiado como uno de los ‘Hombres del Año 2022′ por GQ, Héctor Bellerín manifestó: “El estar aquí hoy significa no estar en Qatar y no estar con la Selección. No formar parte de ello me entristece. Pero, por otro lado, hay una parte que me alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de 6.500 fallecidas en el proceso de construcción de un Mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Banglades. La mayoría de hombres de 30 ó 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y sus familias. El fútbol vuelve a ser el reflejo de la sociedad, de la avaricia, el egoísmo. No hay límite. Seguimos agrandando todas esas cosas que nos separan. Eso sólo lleva al desencuentro y a la desigualdad. La única forma de tirar esa barrera es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, el amor, creer en nuestra comunidades y las redes que concluyen dentro de ello. En nuestra sociedad, tan polarizada, tenemos que vernos como lo que somos: personas. Gracias todos”.