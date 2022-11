El Atlético de Madrid se suma al Barcelona en la puja por Aleix García

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Arnau Martínez no es el único objetivo del Barcelona en el Girona. El conjunto azulgrana también está interesado en un Aleix García que termina contrato a final de temporada. No obstante, no sería su primera opción para reforzar su centro del campo sino Martín Zubimendi, de la Real Sociedad. Aleix García sí podría ser una prioridad para el Atlético de Madrid. Y es que el cuadro colchonero, al haber quedado fuera de competiciones europeas, dejará de ingresar cerca de 30 millones. Es por ello por lo que deberá reforzarse a coste cero así como vender para cuadrar sus cuentas.

No obstante, a favor de la llegada de Aleix García al Atlético de Madrid juega su buen hacer en el Girona, donde se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga esta temporada. Así pues, si no renueva su contrato con el equipo catalán, el conjunto rojiblanco buscará alcanzar un acuerdo con el centrocampista de 25 años de cara al siguiente curso. ¿Moverá también ficha por Aleix García el Barcelona?

Gündogan termina contrato con el City y es otra opción para el Atlético de Madrid

Ilkay Gündogan, centrocampista de 32 años, termina contrato con el Manchester City y será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Eso es algo que también querría aprovechar el Atlético de Madrid, aunque el salario del turco podría ser un problema para el club, algo que no sucedería con el de Aleix García.

Además de a Ilkay Gündogan, el Atlético de Madrid tiene en su agenda a otros importantes futbolistas de la Premier que terminan contrato a final de temporada. Es el caso de Firmino, del Liverpool, y de Marcus Rashford, del Manchester United. Ambos podría reforzar la delantera del cuadro colchonero.