Un ex compañero de Fernando Alonso en F1 salda deudas y le critica duramente ahora: “Es complicado...”

Fernando Alonso está listo para dar a Aston Martin lo que el equipo espera de él después de su frustrante paso por Alpine. Le han fichado para esta temporada de F1 por su experiencia y porque pocos pilotos en el mundo son capaces de exprimir al máximo a todo el equipo. La ambición del español no tiene límite y Aston Martin quiere dar un paso de gigante para peelar con los más grandes de F1. No es fácil, porque exige tiempo y trabajo, pero ninguno de los dos se pone límite para la temporada de este año. Por lo menos para pelear en algún Gran Premio y para seguir avanzando en el proyecto. El plan es mirar al horizonte más que al siguiente Gran Premio que se dispute y tener paciencia porque cada error tiene que ser considerado como una manera de aprendizaje para seguir. Otra cosa es que con las dinámicas de la carrera, la ambición cambie el punto de vista y quieran competir desde el principio.

El piloto español se ha ganado el respeto de los compañeros, excompañeros y el resto de competidore del gran circo: “Fernando Alonso era y es un piloto increíble, no puedo decir otra cosa”, ha asegurado Felipe Massa, que compartió equipo con él en Ferrari, en unos años que no fueron los mejores si hablamos de triunfo, aunque sí en términos de prestigio y fama. Massa vio la cara competitivo de Fernando Alonso, que le hace pedir a todos máxima entrega, sin descanso. Fernando Alonso ha asegurado alguna vez que puede que en talento haya mejores que él, pero en que en dedicación y trabajo, muy pocos le ganan. Y eso, a veces genera tiranteces en el resto del equipo. Sin embargo”, añade Felipe Massa, “dentro del equipo era muy complicado trabajar con él”. Porque Fernando Alonso pedía mucho y eso hizo que en el equipo no le siguieran todos a una: “El equipo se dividió en dos. No fue bueno a la hora de lograr resultados”. Massa, además, no se sentía capaz como para pedir más atención o más responsabilidad y por eso, su recuerdo ahora es algo amargo: “No tenía la suficiente confianza como para que el equipo me escuchase, y fue muy difícil para mí”.

En Aston Martin sólo miran las cosas positivas de Fernando Alonso antes que las negativas. Y consideran que las ventajas de tener al español en su proyecto superan por muchísimo a la posibles desventajas que se puedan crear por el carácter sumamente competitivo del español. Así que, más que fijarse en las críticas, se están fijando en el trabajo que hace el asturiano y están contentos y esperando que empiece el año de F1 para ver todo el rendimiento que Fernando Alonso puede sacar al coche si este muestra más fiabilidad que el que tuvo que manejar en Alpine.