Alpine insiste en sus palos a Fernando Alonso: “No nos arrepentimos...”

La guerra Alonso-Alpine continúa y ninguna de las partes parece pasar página. No fue la mejor temporada para Fernando Alonso. Los fallos mecánicos, la turbulenta relación con su compañero de filas Esteban Ocon y lo que consideraba que era menosprecios contantes por parte de Alpine acabaron la espantada de Alonso a Aston Martin. Ahora la escudería explica los reiterados problemas que padeció el asturiano pero sigue con sus palos a Fernando Alonso y vuelve a insistir en que todas sus decisiones fueron las correctas pese a las quejas del ahora piloto de Aston Martin.

A Alpine le fue de manera similar a Ferrari en la última temporada. Al igual que Maranello, el equipo nacional de carreras de Francia pagó por el desarrollo agresivo del motor durante el invierno. En Alpine, los defectos en la unidad de potencia y su entorno provocaron numerosos fallos y Fernando Alonso fue golpeado con especial frecuencia. Hasta 6 abanadonos en 22 grandés premios tuvo que sufrir el asturiano que, en numerosas osaciones.

En Singapur, golpeó al español y a su compañero de equipo Esteban Ocon de forma consecutiva en seis vueltas. La alta humedad noqueó el motor turbo de seis cilindros. Varias partes mecánicas se rompieron dos veces. Todo lo vinculado al motor se se convirtió en un particular dolor de cabeza en la fábrica de motores en Viry-Châtillon. Sobre todo la bomba de agua. Y a veces la bomba de combustible. Los franceses aseguran haber encontrado las causas para tantos fallos mecánicos y prometen tener menos en 2023 pero advierten que, pese a las duras criticas del asturiano, habrían tomado las mismas decisiones.

“Hemos hecho lo adecuado”

Así, una y otra vez, desde la escudería francesa se empeñan en seguir contradiciendo las quejas que Fernando sobre su unidad de potencia. “No nos arrepentimos. Hemos hecho lo adecuado. No soy el responsable de la unidad de potencia, pero sí de la especificación del motor y no la veo solo en su arquitectura, sino también en su rendimiento. Al final, tuvimos que tomar una decisión que pensamos que era lo correcto, hemos apretado el rendimiento y tomado un riesgo con la fiabilidad”, comienza explicando el director técnico de Alpine, Matt Harman, en declaraciones a ‘Racing News 365′

“Si hubiese podido retroceder en el tiempo, habría hecho lo mismo. Era realmente importante, en la era de homologación, tener rendimiento y una unidad de potencia competitiva. En mi opinión, ahora tenemos una que es capaz de competir con Mercedes, Ferrari y Honda”, continúa.

“Quiero dar las gracias a los trabajadores de la fábrica de motores, ha sido muy difícil. Hemos tenido problemas de fiabilidad que nos han costado puntos en el Mundial, pero no la posición final. No lo hemos hecho tan bien como nos gustaría en 2022, pero hemos aprendido mucho y tenemos plena confianza para este año. No vamos a repetir nuestros problemas, vamos a analizar bien la fiabilidad”, ha zanjado.

Alpine trabaja en seguir mejorando ese motor que en 2023 llevarán Esteban Ocon y Pierre Gasly. Fernando Alonso lo verá desde un equipo rival, con el que espera gozar de un coche fiable para olvidar la pesadilla de la pasada temporada.