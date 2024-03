La amenaza de Fernando Alonso que pesa sobre Aston Martin: se les acaba el tiempo

Fernando Alonso se llevó ayer su primera decepción. A pesar de la grandes expectativas que se habían desatado tras los test y la clasificación, la realidad es que a los Aston Martin les faltó ritmo para competir. Y no solo solo ante Red Bull que empezó la temporada con el mismo dominio que la terminó sino también ante Ferrari, Mercedes y McLaren.

«Toca mejorar. La vuelta de ayer nos puso en una situación que no era la realidad, al estar tan arriba, pero hoy ya hemos visto la realidad», comentó un decepcionado Alonso en declaraciones a DAZN, tras terminar noveno.

Un baño de realidad que pone en marcha el reloj del futuro de Alonso y que obliga a Aston Martin a trabajar duro si quiere convencer al asturiano antes de que este anuncie la decisión definitiva sobre su futuro que podría desvelarse en pocas semanas. El asturiano termina contrato con Aston Martin a finales de esta temporada y es el único piloto campeón del mundo disponible para 2025. Sin embargo, no solo no ha renovado con el equipo verde sino que sigue jugando con la incógnita sobre su futuro.

La decisión, en semanas

“Tengo que decidir si quiero seguir compitiendo o no. Es algo que tendré que decidir en unas cuantas semanas o carreras. Es un calendario exigente y en 2026 habrá nueva normativa que será retadora o quizás no. Veamos, me tomaré unas cuantas carreras para decidir. Esperemos un par de carreras. Baréin es un circuito con características muy particulares, así que habrá que esperar a Australia o incluso Japón. Quizás no podremos tener una idea clara del orden y del rendimiento de los equipos. Creo que el coche ha dado un paso adelante, que es el primer objetivo de la pretemporada”, comentaba Fernando Alonso hace tan solo unos días.

“El año pasado cumplimos como esperábamos y quizás hayamos dado ese paso adelante. Pero si ese paso adelante es suficientemente bueno lo veremos en las próximas carreras. Lo que veo dentro del equipo es un enfoque distinto a 2023, donde empezamos con una buena base y fue un ‘shock’, una sorpresa ver lo buenos que éramos al principio. Después, no fuimos capaces de desarrollar el coche. Aprendimos muchas lecciones, y si queremos convertirse en aspirantes al título, fue una temporada clave. En 2024 empezamos bien, pero tenemos muchas cosas de cara al desarrollo de la temporada. Será interesante ver si podemos mantener el ritmo de desarrollo con los equipos de temporada. El año pasado no cumplimos con esto y obviamente queremos mejorar en eso”, señaló.

Una afirmación que es todo un aviso a navegantes. O las mejoras convencen al asturiano y su renovación estará complicada.

La clave está en el desarrollo

Con el reloj en marcha, el equipo verde deberá desarrollar el AMR24 en tiempo récord y De la Rosa ya apunta por donde deben ir las mejoras. "Creo que tenemos que trabajar la degradación de neumáticos", explicaba sobre qué necesitaban. "Ayer (en clasificación) a una vuelta, Fernando estaba ahí entre los tres o cuatro primeros, pero luego, en ritmo de carrera, se ha visto claramente que, probablemente, no sé, tenemos que entender el por qué, pero tenemos más degradación que otros equipos, sobre todo cuando estaba luchando con Hamilton, con Norris, con Piastri. Se les veía sin ningún tipo de problema".

"A Fernando se le veía ir con mucho cuidado con los neumáticos. Hay que trabajar en el AMR24, conseguir que el ritmo de carrera sea mejor. Esa es la prioridad", explicaba de la Rosa.

"Hay es un plan de mejoras bastante claro. Tenemos ya varios saltos previstos a lo largo de la temporada. No te puedo dar más detalles porque sería irresponsable por mi parte. Se está trabajando muy fuerte. Vamos a ver cómo van las próximas semanas, sobre todo en el túnel de viento, en la producción... No te puedo decir una carrera porque a lo mejor me equivoco", sentenciaba en DAZN para dejar claro que no pierden la esperanza.

Habra que ver si esas innovaciones serán suficientes para que -como afirmó Mike Krack- Aston Martín siga estando en la "pole" del futuro de Alonso”.