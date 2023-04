Cuatro razones por las que la Fórmula 1 es conocida como 'el gran circo'

La Fórmula 1 aun tiene mucho que ofrecer y sus seguidores muchas curiosidades que descubrir. Por ejemplo, no todos los fans saben cómo se transportan los monoplaza, las escuderías y otros materiales necesarios entre los distintos continentes. Muchos tampoco conocen que a la Fórmula 1 también se la llama 'el gran circo'.

El circuito se llenaba, en sus exteriores, de caravanas

Se comenzó a acuñar la expresión de 'el gran circo' en 1950, cuando se hicieron las primeras carreras tras su fundación. La organización ha cambiado y ahora los familiares, amigos, trabajadores y los propios pilotos, se alojan en hoteles cercanos al circuito. Sin embargo, no siempre fue así.

Pues durante la primera década de Fórmula 1, todos los familiares que querían ver la carrera, así como el equipo de logística y de las escuderías, se alojaban en caravanas que aparcaban en el mismo parking del circuito.

A partir de esta situación, es cuando se comenzó a conocer a la Fórmula 1 como 'el gran circo' debido a la similitud de su método de vida durante los días que duraba la carrera. Además, de un circuito se trasladaban a otro y lo hacían también con la caravana, tal y como el circo sigue haciendo aun hoy en la actualidad.

Debido a su amplio despliegue de materiales

No obstante, que la expresión se acuñara en 1950, no quiere decir que no se siga utilizando en la actualidad. Pues aun hay tres razones muy relevantes por las que se sigue conociendo a la Fórmula 1 como 'el gran circo'.

La segunda razón es precisamente por el amplio despliegue de materiales que tiene que hacer cada equipo en cada Gran Premio. Todos ellos se trasladan por tierra, mar y aire, una organización que tienen que planear con semanas de antelación para que no haya ningún imprevisto.

La Fórmula 1 en el Circuit, una experiencia mediterránea única larazon

Así, se calcula que cada escudería transporta más de 50 toneladas de un circuito a otro entre monoplazas, decoración, materiales electrónicos... Este despliegue de mercancía es otra de las razones por las que a la Fórmula 1 se le conoce como 'el gran circo'.

Su rápido montaje y desmontaje

Son varias sus similitudes con el circo, aunque todavía hay dos más. Gracias al amplio equipo de logística con el que cuenta Fórmula 1, pueden hacer un rápido montaje y posterior desmontaje a la carrera, tal y como sucede con los circos cuando acaban las funciones pactadas en una ciudad.

Rápidamente tienen que recoger todo para ponerse en marcha hacia su nuevo destino y allí montar de nuevo todo en el menor tiempo posible. Exactamente lo mismo que hace la Fórmula 1 pero con muchos más recursos. Así el montaje del paddock, de zonas de prensa y de los espacios por escuderías, se hace tan solo en una semana.

Tal es su rapidez que muchas de las cosas que no son tan visibles al público en general, el equipo de logística las va desmontando aun cuando los pilotos se encuentran todavía corriendo la carrera.

Los pilotos atienden a medios de comunicación, publicidad y patrocinadores

Un trabajador de circo, además de practicar y hacer su número frente a cientos de personas, también hace otras funciones como las de vender entradas, dar publicidad o hacer un correcto mantenimiento de sus infraestructuras. Comparativa que también se traslada a la Fórmula 1.

Pues un piloto no solo se preocupa de correr la carrera y obtener el mejor puesto posible. Sino que después tiene que hacer frente a multitud de medios de comunicación y ruedas de prensa. Además de estar pendiente de los patrocinadores y grabar o hacer cualquier publicidad para la que le hayan contratado.