Denuncia graves amenazas de muerte tras la sanción a Fernando Alonso: "La mayoría eran de españoles..."

Fernando Alonso fue castigado con 20 segundos de penalización tras el Gran Premio de Australia, que le costaron caer de la sexta plaza en la que cruzó la línea de meta a la octava. La decisión de los comisarios fue tremendamente polémica porque además conllevó la retirada de tres puntos en su licencia de piloto tras el controvertido incidente en el que George Russell terminó estrellándose.

Ahora el ex piloto y comisario responsable de su sanción ha revelado el calvario que vivió en las horas posteriores. Johnny Herbert ha denunciado que vivió un aluvión de abusos, insultos y amenazas de muerte enviados por trolls furiosos por la pena impuesta a Fernando Alonso. Herbert estuvo en el equipo que encontró a Alonso culpable de contribuir al accidente de George Russell. No tuvieron contacto, pero el español frenó mucho antes de lo habitual antes de una curva lo que provocó que el británico realizara una maniobra evasiva y perdiera el control de su Mercedes .

El ex piloto de F1 y experto de Sky Sports, Herbert, estuvo en el panel de comisarios que le impuso al piloto de Aston Martin una penalización de 20 segundos después de la bandera a cuadros. "Las repercusiones fueron terribles. Recibí un torrente de amenazas de muerte a través de las redes sociales. Tengo suerte de tener hombros anchos pero parece patético que me arrastraran debajo del autobús" relata antes de subrayar que la inquina hacia el viene de lejos.

"Creo que se remonta a Bahrein hace dos años. Algunos años antes, cuando estaba con McLaren , Alonso había estado en la radio criticando el motor en casi todas las carreras diciendo que era como un motor de GP2. Hablaba mucho. Yo estaba trabajando para Sky y dije que si a Alonso no le gustaba que dejara el equipo, no dije que se retirara. Luego se acercó a mí en vivo en Bahrein y me criticó diciendo que era un campeón mundial y que no se retiraría y se convertiría en comentarista porque usted no era un campeón mundial".

"Iremos a por tí..."

Después de Australia, los fans del asturiano usaron esto como un arma en mi contra. "Había mensajes con emojis de puñales en la parte inferior de la pantalla; gente diciendo: sabemos dónde vives, iremos por ti. La mayoría eran españoles. Debieron haber entendido porque estaba muy claro en el comunicado cómo y a qué decisión se llegó". En la declaración que se publicó, la gente también decía que como nunca había sido campeón del mundo, "no estaba calificado para opinar al respecto".

Herbert insiste, sin embargo, en que seguirá trabajando como comisario cuando la FIA lo invite a pesar de la reacción. Y el tres veces ganador del Gran Premio de F1 cree que las empresas de redes sociales deberían hacer más para detener este tipo de comportamientos. "Esto no me ha disuadido de ser comisario. Desafortunadamente, todo es parte integrante de ello. Fui el comisario de pilotos en Melbourne, así que cuando se trata de un comisario de conducción, él es quien pasa los momentos difíciles. Lo acepto. No es un problema" afirma.

"Las amenazas duraron dos semanas y siguen llegando. Es parte del mundo de las redes sociales donde todos tienen una opinión pero no tienen hechos que la respalden. Sucede demasiado ahora. Los atletas y los funcionarios de muchos deportes se bombardeados con amenazas de muerte. Y muchos sufren mucho a causa de ello. La inmundicia y el abuso ocurren en todos los ámbitos de la vida, incluso en la gente común.

Estoy seguro de que Fernando se avergonzaría si supiera lo que hacen sus fans", sentencia.