Fernando Alonso pasa de la FIA: palo para la prensa en la primera cita de la temporada

Llegó a el día, tras meses de espera los motores han comenzado a rugir en Melbourne. El pistoletazo de salida de una temporada que promete emoción tiene lugar en el Gran Premio de Australia, que regresa como ronda inaugural después de que lo hiciera por última vez en el año 2019.

Más Noticias F1 Calendario del Mundial de Fórmula 1 2025: todas las carreras y circuitos

La temporada 2025 de Fórmula 1 volverá a contar con la cifra récord de 24 carreras, con lo que habrá 24 fines de semana de competición, a lo que habría que sumar los seis grandes premios con el formato al sprint, que elevará el número de pruebas a 30 en total. Una campaña en la que el piloto de Red Bull vuelve a partir como favorito y en la que todos los ojos están puestos en la batalla en Ferrari pero también en el partido que Carlos Sainz pueda sacar a Williams o en el "efecto Newey" en Aston Martin.

Leclerc arrasa en los libres

El piloto Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido este viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia , primera prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Albert Park, por delante de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, mientras que Carlos Sainz (Williams), que brilló en la primera tanda, acabó undécimo y Fernando Alonso (Aston Martin), decimotercero.

Todo estar por ver pero Fernando Alonso no quiere precipitarse y por eso ha decidido comenzar la temporada haciendo caso omiso a la FIA. Todos los pilotos de Fórmula 1 tienen la obligación de atender a los periodistas de la competición al bajarse del coche tras los Libres del viernes para dar sus impresiones. Algo que no hace gracia al asturiano que se ha encargado de dejarlo claro.

"No te voy a decir nada"

"Nada. Y si he aprendido algo, no te lo voy a decir, así que... Venimos aquí porque es obligatorio, pero realmente no hay nada de lo que hablar", decía Alonso ante el primer intento de la prensa de lograr algún dato sobre el rendimiento del monoplaza. No ha querido dar ni sus sensaciones ni detalles de cómo está funcionando el AMR25.

"Acabamos de saltar del coche, como siempre. Serán 24 viernes como ahora en los que puedes preguntar lo que quieras y no contestaré nada. Tengo que revisarlo todo ahora con mi equipo y discutir en privado lo que hemos hecho hoy" añadía.

"¿Has tenido algún problema con el coche?", le han insistido. "No. Hemos dado vueltas, el coche va, el motor está vivo, los frenos están bien, la caja de cambios sube y baja marchas, así que todo bien", sentenció Alonso con ironía.

No es la primera vez que Fernando Alonso se queja de la obligatoriedad que impone la FIA de hablar tras el término de los test de los viernes nada más bajarse del monoplaza. En anteriores ocasiones ya ha declarado que consideraba innecesarias estas comparecencias ante la prensa.