Un mecánico revela la verdadera cara de Fernando Alonso: "Está muy solo..."

La temporada con más carreras de la historia de la fórmula 1 echó el telón en el circuito de Yas Marina con Max Verstappen de nuevo como campeón. Una temporada marcada por la salida de Hamilton de Mercedes y la de Carlos Sáinz de Ferrari pero también por el decepcionante balance de Aston Martin. A partir de ahora, las escuderías ya está centradas en las mejoras de sus monoplazas y la nueva reglamentación para 2026 que buscará equilibrar la eficiencia y la competitividad en pista, introduciendo cambios significativos en alerones, dimensiones y aerodinámica activa.

Pero mientras los equipos se encierran en sus cuarteles generales para preparar la próxima temporada se suceden los rumores, el baile de pilotos y las dudas sobre el rendimiento de las escuderías.

Después de una primera temporada sólida en Aston Martin en 2023, la suerte de Alonso cayó en 2024, logrando un quinto puesto como mejor resultado en Arabia Saudita y cayendo del cuarto lugar en la clasificación de pilotos al noveno.

Aston tuvo problemas con el desarrollo del automóvil durante la temporada con múltiples paquetes de actualización que no entregaron el impulso esperado, y el equipo no sumó puntos en cuatro de las últimas seis carreras, ya que ocupó un solitario quinto lugar en la clasificación,c

Algo que provocó la frustración de un Alonso que siempre quiera ganar y que se muestra esperanzado con el cambio que Andy Cowell y Adrián Newey puedan provocar de cara a sus aspiraciones.

Pero el asturiano es un personaje que va más allá de la pista y las criticas y rumores sobre su carácter le han perseguido a lo largo de su carrera e incluso ha sido acusado de prepotente, egoísta y mal compañero por algún que otro piloto. Ahora ha sido un mecánico el que ha desvelado la verdadera cara de Fernando Alonso.

Rob Smedley, ex ingeniero de Ferrari de Felipe Massa, conoce bastante bien a los dos grandes. Schumacher y Alonso fueron compañeros de Massa en la Scuderia durante un tiempo. Por eso, no duda en responder cuando le dicen que Alonso ha sido destructivo para los equipos.

"No es como se ve..."

"Tiene esa reputación, pero lo que ves desde fuera no es lo que ves desde dentro. Y el Fernando que ves desde fuera... Es igual que Michael, ¿no? Michael Schumacher tenía la impresión de que arrogante, una especie de robot y una persona terrible, pero en realidad era una persona hermosa y muy generosa, también en espíritu", afirma Smedley en el podcast Red

"Creo que Fernando sufre un poco por lo mismo. Fernando está muy solo y lo que se ve de él en términos de personalidad no es lo que es en el equipo. Es alguien increíblemente competitivo. Él quiere ganar dentro de las reglas, pero a cualquier precio, y eso lo convierte en alguien a quien quieres tener de tu lado, ¿no? Eso lo convierte en alguien a quien realmente necesitas en tu equipo". añade tratando de explicar su carácter.

"Es muy intenso y difícil pero se necesita gente así que esté constantemente al frente e intente ganar. Creo que Fernando es un deportista y es intensamente competitivo. Y a veces se desborda, como pasaba con Michael y con todos, pero si tienes a Fernando en tu equipo, es una verdadera ventaja, al 100 por cien", sentencia.