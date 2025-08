El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula 1, por delante de su compañero Oscar Piastri (McLaren), que conserva el liderato en el parón estival, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han terminado quinto y decimocuarto, respectivamente. En Hungaroring, la estrategia marcó la diferencia en los coches 'papaya'. Norris, que improvisó un plan a una única parada después de que el oceánico visitase por primera vez los 'boxes' y evidenciase que iba a dos, se aupó al liderato de la prueba y aguantó los intentos de adelantamiento en los últimos giros de su colega de garaje, que tuvo que conformarse con la segunda plaza para cerrar un nuevo doblete de McLaren. El británico George Russell (Mercedes) completó el podio.

Sin embargo, detrás de este triunfo se esconde un mensaje secreto con el que el británico engañó a todos, incluso a su propio compañero."Creemos que el plan A menos 5, el plan A menos 5." "Sí, confirmado. Mis neumáticos están acabados". Estas palabras decidieron el Gran Premio de Hungría de 2025 a favor de Lando Norris.

Una estrategia secreta

Y es que esta comunicación, lejos de ser espontánea, formaba parte de una estrategia de distracción destinada a condicionar las decisiones de los rivales directos. La reacción en pista no se hizo esperar. El ingeniero de Oscar Piastri, Tom Stallard, le ordenó que entrara a boxes al final de esa misma vuelta, replicando el procedimiento que ya había dado resultado en el pasado Gran Premio de Bélgica.

Además, la maniobra de Norris y Joseph tuvo un efecto dominó que superó cualquier previsión. La entrada de Piastri a boxes desencadenó la reacción inmediata de Charles Leclerc, líder de la carrera, quien también optó por cambiar neumáticos. Una vuelta después, Mercedes decidió hacer lo propio con Russell, probablemente para evitar que el británico de McLaren le ejecutara un undercut.

En ese instante, Joseph comunicó a Norris: “Bien, pista despejada. Let’s go!”. De esta manera, Lando, con la pista en soledad y con la posibilidad de tener aire limpio, pudo imprimir un ritmo fuerte y consolidar su posición. Una vuelta más tarde, la pregunta: "Lando, ¿cómo están los neumáticos?" Norris: "Un poco de degradación, pero la estabilidad está llegando ahora". Esto finalmente dejó claro que la radio en la vuelta 18 era una maniobra de distracción para llevar a Piastri a boxes.

“Planeábamos hacer una sola parada al principio, pero ha sido duro, con Oscar presionándome en esa última tanda. No pensaba que nos iba a dar la victoria esta estrategia”, reconoció el británico tras la carrera.

“Pensaba que capaz (lograríamos) un segundo puesto, pero en esa primera tanda no conseguía pasar a George, aunque ya con aire limpio podía hacer funcionar la estrategia. Es divertido pelear con Oscar y es genial para el equipo. No sé si se puede decir que la inercia está de algún lado. He conseguido mantener a raya a Piastri y espero tener más batallas como esta en el futuro", sentenció.

La victoria de Norris deja por delante una apasionante segunda parte del Campeonato. Piastri lidera con 284 unidades, mientras que su compañero recortó notablemente distancias y se coloca a nueve puntos, con 275. La batalla está servida.