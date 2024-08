F1: Victoria de Norris por delante de Verstappen; Sainz, 5º y Alonso, 10º

El descanso veraniego parece que le ha sentado bien a McLaren y, sobre todo, a Lando Norris. Y por eso la Fórmula 1 está de enhorabuena. El piloto inglés ha arrasado hoy a Max Verstappen y a Red Bull, que corriendo en casa del vigente campeón no han podido frenarle. El triunfo ha sido incontestable. Sin nada que hacer. Eso sí, Norris le puso emoción al principio porque en la salida falló de forma estrepitosa. Ambos McLaren lo hicieron y tendrán que revisar claramente su sistema de arrancada porque Verstappen le quitó la “pole” en unos pocos metros y eso que el tiempo de reacción de ambos pilotos fue exactamente igual.

El holandés empezó liderando, pero se veía que no podía tomar distancia. El McLaren de Norris no se despegaba y cuando aparecieron los primeros síntomas de degradación de neumáticos en el coche energético Norris se lanzó al ataque. Le dio a Verstappen una pasada brutal en la que casi le quita las pegatinas al monoplaza rival. Fue al final de recta y justo antes de empezar las paradas en boxes. En esas pocas vueltas el británico tomó la suficiente ventaja como para asegurar el primer puesto una vez que realizara la parada en boxes. Y así fue. No hubo más. Verstappen paró antes pensando que todavía tendría alguna opción al poner el neumático nuevo. Pero nada de nada. Norris regresó a pista con cinco segundos de ventaja y poco después ya tenía más de 10. Imposible hoy para Max Verstappen, que, a pesar de sus esfuerzos, ya no tiene el coche que disfrutaba antes. Porque el McLaren es hoy por hoy el mejor chasis de la parrilla y sus pilotos, al fin, lo están aprovechando. O más bien Lando Norris, que es segundo en el Mundial de pilotos y todavía matemáticamente opta al título. Pero lo tiene que hacer muy bien para que esta batalla se produzca. Y para eso Verstappen también tendría que firmar algún cero. Hoy acabó segundo, minimizó daños y sigue mirando en el horizonte para lograr su cuarta corona.

Netherlands F1 GP Auto Racing ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Por detrás también hubo un duelo muy bonito. De repente, Leclerc se hizo con el tercer puesto a la espera de que Piastri, con el McLaren, diera cuenta de él. Sin embargo, el monegasco se defendió muy bien. Rodó muy rápido en el sinuoso circuito de Zandvoort y el australiano no pudo hacer nada. Mientras su compañero ganaba, él no pasaba del cuarto puesto con el mismo monoplaza.

Formula One Dutch Grand Prix - Race SEM VAN DER WAL Agencia EFE

También tuvo una gran actuación Carlos Sainz. Remontó hasta el quinto lugar saliendo desde la décima plaza y dio cuenta de Pérez tras un buen adelantamiento. Se encontró por sorpresa con la quinta plaza tras la decisión de Russell de hacer una segunda parada. Finalmente, Alonso llevó el Aston Martin hasta donde puede o más, la décima plaza. Al menos sumó un punto y ya queda una carrera menos para que acabe la temporada.