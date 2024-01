La última confesión de un jefe de Fernando Alonso: los detalles del menosprecio de asturiano a Hamilton

La rivalidad entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton forma parte de la historia de la fórmula 1. No hay una temporada en la que los piques, los insultos y las indirectas entre ambos no pongan el picante al campeonato. Sin ir más lejos, el Gran Premio de F1 de Abu Dabi echaba el cierre a una temporada histórica para Fernando Alonso y el piloto no puedo evitar acordarse de Lewis Hamilton en su adiós hasta el próximo curso. "Él tiene mucha calidad y mucha experiencia, pero yo tengo más", espetó el asturiano.

Fue su último mensaje de una larga lista de agravios entre ambos que dura ya casi dos décadas. Ahora, el ex jefe del equipo McLaren, Ron Dennis, ha revelado el menosprecio de Fernando Alonso al británico cuando supo que sería su compañero de escudería en 2007 y cómo le afectó que Hamilton lo desafiara como novato.

Fernando Alonso llegó a McLaren en 2007 tras haber ganado los dos últimos años el Mundial de Fórmula 1. Si bien el equipo británico manejó varias opciones, como la de Pedro Martínez de la Rosa, para formar pareja con el asturiano, finalmente apostó por un novato como Lewis Hamilton. «¿No quieres ganar el Campeonato de Constructores?», le preguntó Fernando Alonso a Ron Dennis, su jefe por aquel entonces, al enterarse de su decisión.

Rememorando la temporada en la que Alonso y Hamilton coincidieron en McLaren, Ron Dennis contó en una entrevista con Essentially Sports: «Me dirigí a Fernando y le dije que 'por cierto, he decidido poner a Lewis en el otro coche'. Estuvo pensando un rato y me dijo, ¿no quieres ganar el Campeonato de Constructores? No sentía que Lewis iba a ser una amenaza o que sumaría muchos puntos, es algo que recuerdo y me río, porque estuvo ahí desde el primer momento y lo equivocado que estaba Fernando».

"Es muy simple: Alonso no esperaba que Hamilton fuera tan competitivo en su primer año. Me dijo a principios de 2007 que había sido decisión mía fichar al novato Hamilton, pero que eso le costaría a McLaren el Campeonato Mundial de Constructores. Fernando contaba con todo, excepto que Lewis lo desafiaría, lo que tuvo un gran impacto en él", concluyó Dennis.

Lewis Hamilton debutó en la Fórmula 1 con 22 años y terminó 2007 con los mismos puntos que Fernando Alonso, ambos a 1 punto de Kimmi Raikkonen, que fue campeón al verse favorecido por la brutal pelea que ambos protagonizaron esa temporada. Tal fue la igualdad entre Hamilton y Alonso que ganaron cuatro carreras cada uno y se subieron al podio en 12 ocasiones. Sin embargo, si el británico fue subcampeón es porque fue segundo en cinco carreras mientras que el español lo fue en cuatro.

"Éramos inmaduros"

Fernando Alonso se ha referido en varias ocasiones a la esa inolvidable Temporada 2007 de Fórmula 1 como algo bastante difícil para él y Lewis Hamilton. "La situación de esa temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes. Éramos jóvenes. Éramos inmaduros. Éramos muchas de las cosas que no somos ahora, y necesitábamos una ayuda de la dirección que no recibimos", asegura el piloto asturiano. Mientras, desde Inglaterra lo acusaban de "insensible y grosero"

Alonso tuvo claro el punto de inflexión que le llevó a dejar el equipo de Ron Dennis: "No podía continuar con McLaren. Era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje. Como dijo Ron tras la penúltima carrera en China: 'Nuestra carrera no es con Massa, es con Fernando'. Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar".

Muchos aficionados aún sueñan con volverlos a ver compartiendo escudería mientras tanto su rivalidad seguirán siendo un aliciente en la pista.