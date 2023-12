Hamilton se la devuelve a Alonso y carga contra Aston Martin: "Su estrategia fue copiar y..."

Abu Dabi ponía el punto final a una temporada en la que Fernando Alonso lograba un meritorio cuarto puesto, justo por detrás de Lewis Hamilton. El asturiano, séptimo en Abu Dhabi, igualó a 206 puntos con Leclerc. Ocho podios y una colección de maniobras imposibles dan fe de una temporada con la que pocos soñaban. Ha sido, sin duda, la mejor temporada de la escudería hasta la fecha y, de paso, la más brillante a nivel individual para el piloto español desde 2012 con Ferrari.

"La temporada es 'de 10', junto con el 2012, no recuerdo otra temporada tan buena como esta a nivel personal: ocho podios, casi 300 puntos para el equipo. Es la mejor temporada de la historia de Aston Martin o de otros nombres que tuvo antes de Aston Martin, como Racing Point o Force India, así que estoy muy orgulloso", afirmó el piloto tras la carrera.

Sin embargo, a pesar de los éxitos individuales, Alonso subrayó la necesidad de mejorar las prestaciones del monoplaza de Aston Martin para la próxima temporada. En particular, señaló que en el Gran Premio de Abu Dabi tuvieron "un coche justo para pelear con AlphaTauri" y que eso "no es suficiente para lograr 'la 33' ni nada parecido", haciendo referencia a su búsqueda de la victoria número 33 en la Fórmula 1.

Dardo a Hamilton

Tras la última carrera del campeonato, Fernando Alonso hacia balance de su primer año en Aston Martin y aprovechaba para dejar un mensaje envenenado a Hamilton. El piloto asturiano logró adelantar a Lewis Hamilton en el último tramo de la carrera, demostrando su habilidad y experiencia en la pista. "Protestó en la curva 5, en la que frené, intentaba darle el DRS para poder readelantarle; ya lo hicimos en Canadá en el 2012, y 11 años después hicimos el mismo juego del gato y el ratón en la línea del DRS. Él tiene mucha calidad y mucha experiencia, pero yo tengo más", aseguró.

Acusaciones de plagio

Unas palabras que no sentaron nada bien al piloto británico que ahora le devuelve el ataque con una dura crítica a Aston Martin. En este sentido ataco la estrategia de los de Silverstone que a su juicio no fue otra que la de de copiar el monoplaza de Red Bull. Para el piloto de Mercedes, esa fue la razón que explica los altibajos de la escudería de Fernando Alonso a lo largo de 2023.

"La cuestión es que, con el calendario y los recursos limitados, no se puede tirar todo por la borda y empezar de cero. No puedes simplemente copiar un coche y empezar de nuevo. Mira a Aston Martin. Intentaron copiar un coche y luego no era lo mismo. No es tan fácil. Tienes que intentar tomar las piezas buenas y añadir otras mediante pruebas y errores", ha explicado el piloto de Mercedes en palabras que publica Motorsport Total.

"Puedes imaginar que rápidamente te pones nervioso si haces cambios demasiado grandes y luego son los equivocados, pero realmente no es así. Hay que ir incorporando mejoras poco a poco", ha añadido Lewis Hamilton.