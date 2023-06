Francisco Franco, el futbolista que se hizo viral: "Viva Franco, cojones..." .

Francisco Javier Franco Santana, es un extremo derecho del Atlético Sanluqueño que se encuentra cedido por el Cádiz. El equipo gaditano se estaba jugando la vida en el playoff de ascenso y el atacante marcó un gol muy importante. Su equipo es el cuarto clasificado del grupo IV de la Segunda RFEF.

"En principio es por mi padre, que mi padre se llama igual que yo. En la espalda me puso Franco Jr. Cuando entré en el Cádiz… no veas la que me dieron también. Yo lo llevo bien. Yo me lo llevo como una broma. A la gente si le gusta, es lo que toca aguantar", afirmó.

"Mis compañeros… alguna coñita también me hacen, pero me lo tomo bien. Lo he visto, lo he visto. Me lo tomo como siempre, como una coña más. Es el nombre que me dio mi padre. Es también por mi familia. Franco es el apellido de mi abuelo y de mi padre. Estoy muy orgulloso de llevar este nombre", dijo el futbolista a El Desmarque.

Tras ser noticia, Francisco se convirtió rápidamente en tendencia. A sus 20 años, su objetivo pasa por dar el salto a Segunda División. Sin duda, una ocasión increíble para que pueda estar en la élite. Este jugador también se hizo conocido en la cantera del Cádiz y no precisamente por su nombre, sino por su talento.