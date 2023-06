La renovación de Xavi por el Barcelona se estanca por una cuestión económica

La nueva temporada empieza con el hándicap del no regreso de Messi. Por su parte, Joan Laporta afirmó que Xavi Hernández iba a seguir en el proyecto del FC Barcelona porque tiene contrato hasta 2024 y, además, quiere renovarle por más tiempo. El Larguero de la Cadena Ser informa que las posturas entre club y entrenador están algo alejadas. El técnico pide una cantidad cercana a los 12 millones de euros netos por temporada y, si contamos también a su staff, se dispara a 30 millones. El Barça hasta el momento no se plantea pagar esto.

"Soy muy feliz porque hago lo que quiero, estoy donde quiero estar. Tengo una familia y dos hijos que son tesoro. Estoy en el Barça de entrenador, es lo que más feliz me hace. Estamos planificando, me hace mucha ilusión poder competir el año que viene por todos los títulos. Tenemos que dar un paso más, y reforzarnos muy bien.

El propio Laporta también reconoció hace meses que estaba encantado con el técnico. "¿Renovación de Xavi? Ya me la he planteado, aunque no se gane LaLiga. Se lo he dicho a Xavi, pero él insiste en que si no ganamos... No, quiero darle un mensaje de tranquilidad. Hay que renovarle porque se la jugó, conoce la casa y defiende el estilo genuino del Barça. No te hace estirar más el brazo que la manga. No nos pide locuras y comprende la situación del club. De hecho, ya me lo he planteado. No lo había comentado con mis compañeros, pero es así"", aseguró el presidente blaugrana.

Una de las curiosidades es que Laporta ofreció a Xavi la renovación tras perder contra el Madrid. "Creo que el presidente ha hecho un gesto que le honra, el presidente es muy generoso, es un tío muy generoso, es un tío que es muy cercano también a nosotros, al staff y agradecido, agradecido, primero de que me fichara, que me diera la confianza y luego cuando las cosas no han ido tan bien, que ha doblado la confianza y eso significa mucho para mí y para staff y el presidente tuvo el gesto de cuando perdimos la semifinal de la Copa el 0-4 contra el Madrid en casa vino y me dijo quiero que renueves, quiero que seas el entrenador de mi mandato. Estoy agradecido y en ello estamos, yo creo que más pronto que tarde nos ponemos de acuerdo", zanjó.