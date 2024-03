De la Fuente se pronuncia sobre la decisión de Brahim Díaz

Luis de la Fuente habló con EFE sobre las últimas novedades de la selección española, la última de ellas el adiós de Brahím Díaz tras decidir jugar con Marruecos. El seleccionar explicó su opinión. “Respeto su postura, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Para mí, hay siempre tres máximas para ser seleccionados: una que pueda jugar en la selección, dos que quiera hacerlo y tres que el seleccionador le seleccione. Lo más importante es querer, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones. Lejos de ese punto de partida, me tenéis enfrente siempre. No he hablado con él. Yo convoco o no convoco y la gente hace lo que cree que tiene que hacer. Seguro que he sido el que más le ha seleccionado. Le tengo un gran aprecio y le deseo lo mejor. Total y absoluto respeto”, dijo.

“El sentido de pertenencia de saca fuerzas de donde no las tienes. Desde ese convencimiento se puede crecer. Ante la duda y poner condiciones o exigencias, me parece que es un buen punto de partida. Yamal Está convencido de jugar con nosotros, lo demuestra a cada partido. Tiene que ser un orgullo estar en la Selección. Hay que dar valor de estar en la Selección, sabiendo lo difícil que es. Sabiendo que hay muchos futbolistas buenos que se quedan fuera. Siendo conscientes de esa situación, venir tiene que ser un motivo de orgullo. Llegas a la cima como profesional”, zanjó.

Marruecos anunciará a Brahim en su lista del próximo jueves, tal y como informaron diferentes medios. Ese será el estreno del atacante del Real Madrid con Marruecos. El jugador madridista estará el 22 de marzo ante Angola y el 26 ante Mauritania.