Füllkrug devuelve a Alemania al camino de España en la Eurocopa

Durante algo más de una hora los aficionados españoles imaginaron más despejado el camino de la selección en los cruces. Ganaba Suiza a Alemania y eso suponía que la Roja podía plantarse en semifinales sin haberse encontrado con ningún coco europeo. Pero resultó que Füllkrug tenía otros planes, y cuando parecía que no quedaba tiempo, se elevó en el punto de penalti para clavar en la escuadra un cabezazo perfecto. Es un rematador brutal el delantero del Borussia Dortmund, que en su equipo es el plan A, pero en la selección suele convertirse en un recurso. Una solución de urgencia, y por eso entró en la recta final del partido ante Suiza, para reconducir una situación que se le había complicado a los anfitriones sin ser algo dramático.

El empate les valía a los dos para pasar y al final es lo que sucedió, pero el guion fue muy distinto y más emocionante de lo que se podía esperar. No se dedicaron a no agredirse y terminar como empezaron. Pegó Suiza primero con un gran remate de Ndoye, que cazó un balón en la frontal del área pequeña y lo puso lejos del alcance de Neuer. Antes había marcado Andrich, con un disparo lejano que parecía fácil para Sommer. Acabó dentro de la portería la pelota, lo que pasa es que antes había habido una falta de Musiala, y el VAR avisó a Orsato para que diese marcha atrás.

Nagelsmann puso en el campo a sus titulares, pero no estuvieron bien del todo. Quizá porque el partido no era a vida o muerte o porque incluso ser segundo suponía evitar a España en cuartos. Kroos no era tan preciso como otros días en los pases, Musiala solo amenazó en la primera media hora para luego diluirse y Havertz, por mucho que se empeñen, no tiene el calibre suficiente para ser el delantero centro de una selección como la germana. No es un punta nato y eso se nota. Tuvo el empate antes del descuento, pero su cabezazo se convirtió en un remate con el hombro que se fue por encima de la portería tras tocar en el larguero. Metió toda la pólvora ofensiva que tenía Nagelsmann y muy al final encontró lo que buscaba en la cabeza de Füllkrug, que es un cazagoles de manual.

Respiraba Alemania, que evitaba la sorpresa y las dudas, mientras Suiza se quedaba con cara de tonta aunque el empate le valía para seguir adelante. De hecho los helvéticos habían hecho el 0-2, que no valió por la impaciencia en el desmarque de Rubén Vargas. Con la igualada, Alemania volvía a aparecer en el horizonte de España en unos hipotéticos cuartos de final, lo lógico antes de empezar el partido, pero le costó al anfitrión hacerlo realidad.