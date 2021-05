Arbeloa, Eto’o... los cuatro jugadores que fueron porteros y el portero español que salió como jugador

Deportes

La victoria del River con un centrocampista lesionado improvisando como portero, y sin ningún suplente debido a un brote de COVID-19 frente al Santa Fe colombiano por 2-1 el miércoles en la Copa Libertadores ha sido histórica, pero no es la primera vez que un jugador tiene que hacer de portero, aunque sí durante tanto tiempo. El club argentino tomó una ventaja de 2-0 a los seis minutos en el partido del grupo D disputado en el estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires, y luego se defendió desesperadamente ante el portero de emergencia Enzo Pérez durante el resto del partido.

“Mis compañeros de portería me dieron consejos, yo también pregunté algunas cosas, hice algunos entrenamientos con el entrenador de porteros y me dio algunos consejos”, dijo Pérez a ESPN, explicando su preparación para el gran cambio posicional. “Con toda la adrenalina que tenía me perdí un poco y siempre tuve como referencia el punto de penalti”.

Eto’o

Son varios los casos de porteros expulsados que obligan a un futbolista de campo a hacer de guardameta al no haber más cambios. No importa el nombre, la posición o la categoría, lo que importa es cómo se desenvuelve. Por ejemplo, Etoo recibió un gol de penalti cuando estaba en el Mallorca, en un partido contra el Athletic: expulsaron a Leo Franco y a falta de tres minutos se puso él. No paró el penalti, pero el Mallorca ya estaba perdiendo ese partido.

Arbeloa

Una de las imágenes de Arbeloa es como portero de la Selección con la camiseta de Víctor Valdés. Ocurrió en un amistoso contra Sudáfrica. Se lesionó el guardameta del Barcelona y al no haber más cambios, Arbeloa se puso la camiseta y los guantes. Pero el colectivo arbitral, al tratarse de un amistoso decidió abrir la mano y que, pese a haber agotado los cambios, Reina saltase al campo

Gabi

En el Atlético, el gran capitán Gabi tuvo que ponerse en la portería frente a un penalti en Almería. Aranzubia era el portero y fue expulsado al final del partido, cuando ya perdían por 1-0 y todos los cambios hechos. Le metieron el segundo: He intentado detener el penalti pero la verdad es que no era sencillo”.

Javi López

En el Espanyol, Javi López tuvo que hacer de guardameta contra el Barcelona de Messi y Neymar en 2014. Fue expulsado el guardameta Kiko Casilla y tuvo que ponerse en la porteria. No ganó el Espanyol, pero a él no le hicieron ningún gol y paró un par de veces.

Javi López, portero

Y Molina

Pero el caso más curioso fue al revés y lo protagonizó el actual director deportivo de la Federación, el ex portero José Francisco Molina. La España de Clemente jugaba un amistoso contra Noruega cuando después de haber sacado ya a todos los hombres del banquillo, se lesionó Juanma, el jugador del Atlético. Quedaban 15 minutos y antes de jugar con uno menos, Clemente llamó a Molina, que en su primer día con la selección, no iba a decir que no a nada. Le puso de extremo y cumplió.