Tebas carga de nuevo contra la Superliga: “Que tengan más títulos no significa que sean más listos”

El anuncio de la puesta en marcha de la Superliga y sus consecuencias ha sido el primer tema de debate este jueves en la Plataforma Consultiva de Clubes (CAP), organizada por las Ligas Europeas (EPFL), que cuenta con la presencia de los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Durante su intervención, Tebas ha sido muy contundente una vez más contra la Superliga. El directivo ha ido directo al grano, como siempre. “No debemos escondernos. No tengamos miedo a lo políticamente correcto para defender los principios que están en grave peligro como la meritocracia. El concepto de la Superliga no ha muerto y se está poniendo en duda la estabilidad económica del fútbol europeo”.

“Me he sentido humillado”

“Lo que más me molesta es que se creen que somos tontos, ingenuos. Juegan con nuestra ingenuidad, con nuestro silencio, con nuestro políticamente correcto. No seamos ingenuos en esta batalla”, añadió Tebas, que instó a mantenerse firme contra los clubes “rebeldes”.

“Lo que se intentó hacer es muy grave, un golpe de estado contra el fútbol europeo, contra las competiciones europeas. Es muy grave lo que se hizo. El presidente de LaLiga respetará cualquier tipo de decisión que se tome estén clubes españoles o no implicados, los hechos no van con la nacionalidad sino con la conducta de lo que se hizo”, indicó.

Además, TEbas no dudó en mandar un mensaje a los presidentes de Real Madrid, FC Barcelona y Juventus. “Que hayan ganado más títulos no significa que sean más listos. Esa nota demuestra la ignorancia de lo que está pasando en el fútbol profesional. No nos vamos a la ruina señor Pérez, no nos vamos a la ruina señor Laporta, no nos vamos a la ruina señor Agnelli”, sentenció.

La agenda de la sesión, que combinará el modo presencial y a distancia, incluye el debate sobre acciones y reformas de gobernanza que deben adoptarse para evitar que se repitan situaciones como la generada por la Superliga, y sobre asuntos relacionados con el desarrollo de clubes y competiciones profesionales.

También el modelo de distribución financiera para el ciclo 2021-2024 de las competiciones de clubes de UEFA, la estructura de las competiciones internacionales de clubes a partir de 2024, el calendario internacional de partidos y aspectos sobre la regulación de transferencias.

Organizada por la EPFL, asociación que representa a 37 ligas profesionales de Europa, y con LaLiga como anfitriona, la cita reunirá a representantes de colectivos de aficionados y sindicato; y contará también con intervenciones de responsables de la Liga Inglesa, Richard Masters, la liga italiana, Luigi de Siervo, el secretario general de FIFPRO, Jonas Baer Hoffmann, y de la asociación de aficionados europeos, Ronan Evain.