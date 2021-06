Tebas justifica ganar 3,5 millones porque se lo “imponen” los clubes y carga contra la “moda” de bajarse el sueldo

Deportes

Fernando González ‘Gonzo’ ha reunido a entendidos del fútbol para dedicarle a este deporte un especial en ‘Salvados’. Se ha hablado de su valor, pero también de dinero, y ha sido aquí donde ha apretado las tuercas al presidente de LaLiga Javier Tebas.

El presidente de LaLiga, fue una vez más fiel a sí mismo y justificó su elevado salario (3,5 millones de euros) en plena pandemia del coronavirus y con el fútbol en crisis por la bajada de ingresos en el último año.

En el programa de Salvados en laSexta, Javier Tebas dio sus razones para no haberse bajado el sueldo en el último año y medio, un tiempo en el que la mayoría de clubes de primera y segunda división han tenido que realizar recortes en los salarios de jugadores y empleados.

Tebas aseguró que los futbolistas “cobran lo que los clubes deciden que tienen que cobrar acorde con sus ingresos. Yo creo que me tendrían que dar una medalla en la casa Porsche, Lamborghini o Ferrari, porque cada vez los compran más los jugadores de fútbol. ¡No me gusta!”, indicó Tebas.

¿Usted sabe lo que hago con mi sueldo?

Gonzo cuestionó a Tebas por no haberse bajado el sueldo pese al mal momento que vive la industria del fútbol, pero Tebas fue contundente. “No, yo también estoy en la crisis. Lo que pasa que está moda de bajarse sueldos, sobre todo los CEO de compañías, me gustaría saber cuánto tiempo se lo han bajado. Por otro lado, ¿usted sabe lo que yo hago con mi sueldo? A lo mejor es mucho mejor lo que hago que bajarme el sueldo”, afirmó el presidente de LaLiga.

Tebas: “Hay que recortar sueldos”.

Also Tebas: el año que más va a cobrar como presidente (3,5M€)

#SalvadosFútbol pic.twitter.com/BhjEYXx8GE — Salvados (@salvadostv) June 6, 2021

Asimismo, Tebas defendió que cobra ese sueldo porque así lo han acordado los clubes de primera y segunda división. “Es una pregunta un poco demagógica. Si gano esto será porque lo han decidido, yo no lo he pedido. Si yo me hubiese tenido que bajar el sueldo para mantener la viabilidad de LaLiga, de la institución, pues me lo hubiese bajado, pero prefiero mantener las cosas y luego con ese sueldo hacer lo que cada uno considere para la sociedad”, aseveró Javier Tebas.