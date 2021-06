Mbappé desafía a Al-Khelaïfi: quiere irse ya del PSG

Deportes

La situación de Kylian Mbappé en el PSG parece haber dado un giro radical. Según publican diversos medios franceses, el delantero no confía en el proyecto deportivo del club y ha pedido marcharse ya este verano. Mbappé tiene contrato con el PSG hasta 2022 y ha rechazado las ofertas de renovación que le ha presentado la entidad parisina. Si no renueva y el club no lo traspasa esta temporada, Mbappé se irá gratis dentro de un año.

Con esta decisión, Mbappé estaría desafiando a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, quien no hace mucho declaró en una entrevista concedida a L’Equipe que el delantero no se iría del club. “Seré claro: Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis. Mbappé tiene todo lo que necesita en París. ¿A dónde puede ir? ¿Qué club, en términos de ambición y proyecto puede competir hoy con el PSG?”, aseguró Al-Khelaïfi en lo que pareció una clara advertencia al jugador y a sus pretendientes, entre los que sobresale el Real Madrid.

En mayo, Mbappé ya deslizó en unas declaraciones a Canal+ que quería un proyecto deportivo ambicioso, algo que, en su opinión, no se estaría dando en el PSG. “Quiero ganar, sentir que hay un proyecto ganador a mi alrededor. El proyecto deportivo es primordial. Estamos hablando con el club y veremos qué sucede. Siempre he sido feliz aquí y he tenido cuatro años excepcionales hasta ahora. Todo el mundo sabe que tengo un profundo apego por el club, incluidos presidente y afición. Tengo muy claro que voy a hacer las cosas en el orden correcto. El PSG conoce el compromiso que tengo con la entidad, con esta ciudad y con este país”, dijo en aquella ocasión.

El periodista Daniel Riolo contó en RMC Sport que Mbappé ha pedido marcharse este verano: “Sé que Mbappé pidió irse, pero es complicado porque hay que buscar un club que tenga el dinero para pagarle. La novedad es que realmente no quiere quedarse, no cree en el proyecto de Leonardo. Si no se marcha este verano, se irá gratis la próxima temporada y en el club no quieren oír hablar de eso. Si Mbappé manifiesta estas ganas de marcharse, significa que tendrá que encontrar un club y que el PSG se está moviendo para buscar un sustituto. La noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG”.

Befoot también publicó una información que iba en la misma línea que la de Riolo. Según este medio francés, Mbappé “está en total desacuerdo con el proyecto deportivo presentado por Leonardo, el director deportivo del club. Kylian Mbappé no quiere prolongar su contrato en el PSG y le gustaría abandonar el club parisino este verano”.