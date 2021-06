El PSG se harta y manda este mensaje al Real Madrid y a Mbappé

Fútbol

Kylian Mbappé termina contrato con el PSG en junio de 2022 y todavía no ha renovado con el club francés, que podría ver cómo el delantero se va gratis el próximo año. Mientras, el Real Madrid permanece a la expectativa de los movimientos del equipo parisino y del futbolista, al que tiene como gran objetivo para reforzar su plantilla en este mercado de verano.

Mbappé ya ha mandado varias señales de que busca un proyecto más ambicioso: “Quiero ganar, sentir que hay un proyecto ganador a mi alrededor. El proyecto deportivo es primordial. Estamos hablando con el club y veremos qué sucede. Siempre he sido feliz aquí y he tenido cuatro años excepcionales hasta ahora. Todo el mundo sabe que tengo un profundo apego por el club, incluidos presidente y afición. Tengo muy claro que voy a hacer las cosas en el orden correcto. El PSG conoce el compromiso que tengo con la entidad, con esta ciudad y con este país”.

Entonces, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, le respondió a través de los micrófonos de RMC Sport: “Para mí, Kylian es un jugador del PSG y será jugador del PSG”. Este domingo, en una entrevista concedida a L’Equipe, Al-Khelaïfi se mostró todavía más contundente y mandó un claro mensaje a Mbappé y al Real Madrid sobre los que va a suceder con el delantero, que está concentrado con su selección para disputar la Eurocopa. “Si él dice eso es que quiere ganar y no es algo malo. Nosotros también somos ambiciosos, pero si él quiere decidir si fichamos o no, eso no es posible. Repito, es un gran chico, y sé que dice eso porque quiere un equipo mejor para ganar la Champions”, advirtió el presidente de PSG.

Sobre las negociaciones que mantienen el PSG y Mbappé para la ampliación del contrato del delantero, Al-Khelaïfi se mostró optimista: “Nunca doy detalles sobre las negociaciones. Todo lo que puedo decir es que las cosas van bien. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Esto es París, este es su país. Tiene una misión, no sólo ser futbolista, sino promover la Ligue1, su país y su capital”.

“Seré claro: Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis. Mbappé tiene todo lo que necesita en París. ¿A dónde puede ir? ¿Qué club, en términos de ambición y proyecto puede competir hoy con el PSG?”, advirtió Al-Khelaïfi.