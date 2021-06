La nueva y contundente crítica de Tebas a Florentino Pérez

Deportes

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pasó por los micrófonos de El Transistor, de Onda Cero, y volvió a arremeter contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y su proyecto de la Superliga. Tebas defendió que “lo que se pretendía hacer era algo gravísimo” y aseguró que “están creando un relato sobre la Superliga que no se corresponde con la realidad”.

“El proyecto de la Superliga no es un proyecto de ahora, es un proyecto que tiene Florentino desde hace 20 años”, insistió Tebas, quien no es partidario de competiciones cerradas y considera “de chiste” que se pueda estar en ellas dependiendo de los seguidores que tengan los equipos en las redes sociales. Tebas declaró que no está enfrentado ni a Real Madrid ni a Barcelona, que “son locomotoras” de LaLiga, sino que está “defendiendo al resto”, porque “son necesarios todos y aquí parece olvidarse”. “Duele que se habla de una Superliga que pueda cargarse el fútbol español y europeo”, añadió.

El presidente de LaLiga anunció que pedirán una indemnización de unos 25 millones de euros a la Federación Española de Fútbol, que preside Luis Rubiales, por los perjuicios ocasiones por no poder disputar partidos los viernes. Una reciente resolución judicial ha dado la razón a LaLiga para que se puedan jugar encuentros los lunes y los viernes.

Reconocido votante de Vox, Tebas declaró que no se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí con las ministras Ione Belarra e Irene Montero, que le trataron “sin sectarismos, con profesionalismo”, igual que el ministro de Cultura y Deporte y el secretario de Estado.