Brutal paliza al exfutbolista del Betis y la Real sociedad Mark Gonzalez

Deportes

Mark Gónzalez ha recibido una brutal paliza mientras se encontraba dando un paseo por el monte con su familia. El exjugador chileno del Betis y de la Real Sociedad se vio involucrado en una pelea mientras caminaba por un cerro próximo a su domicilio situado en la comuna chilena de Lo Barnechea. El exfutbolista acabó con una vértebra rota.

El que fuera también exdefensor del Liverpool fue brutalmente apaleado por un grupo de individuos que le increparon cuando se encontraba caminando cerca de su barrio con su mujer y sus hijos, que presenciaron lo ocurrido. En una entrevista al medio chileno ‘El Deportivo’, González cuenta el peligroso suceso por el que llegó a temer por su vida.

#MarkGonzalez



asi con los cuicos.



La flia de Mark Gonzalez (no son rubios...) son agredidos por quienes se creen duenos de todo.

Cerros deben tener derecho de paso por temas de libre acceso a esteros de agua



agresores son flia de Leonidas Montes Lira (familiar del alcande) pic.twitter.com/NrIVFyE7pn — Benito Barahona #Apruebo #ApoyoIndependientes (@benbarahona) June 29, 2021

A través de redes sociales se difundió un video que daría cuenta de los hechos.

En las imágenes se observa a González acompañado de su esposa Maura Rivera y una tercera persona, que sería un familiar, cuando son interceptados por un grupo de personas, que serían los dueños de la parcela, uno de ellos montado a caballo caballo. Se inicia una discusión que sube de tono y deriva en agresiones, luego que comenzaran a amenazar a González con gestos de puños y un palo.

Tras recibir varios golpes, el exfutbolista cae y recibe una patada. Posteriormente comenzó un lanzamiento de piedras entre ambos “bandos”.

Terminé con una fractura en la vértebra. Es una situación súper lamentable. Gracias a Dios no pasó a mayores porque ahora uno piensa en frío y podría haber pasado a mayores. Imagínate yo por defenderme lanzo una piedra y golpeo a uno y lo mato. Paso de víctima a culpable” afirma en la entrevista con “El Deportivo”.

“Fue algo súper traumático. Mi hijita no quería ir hoy a la plaza a jugar, porque tenía miedo. Eso no puede ser. Yo arranqué del lugar, salí corriendo. Por eso me salvé. Pero insisto que no son formas de tratar a la gente. No es la única situación. Hay una demanda colectiva porque estas personas son muy agresivas, amenazan a la gente con pistolas. A mí me amenazaron de muerte. Hay un daño psicológico importante para mis hijos, para mi señora. ¿Quién responde a eso?”, sentenció el jugador.

Los agresores han pasado a disposición judicial y uno de ellos, menor de edad permanece en arresto domiciliario.

El pasado mes de marzo el ex futbolista ya fue noticia tras sobrevivir a un infarto.