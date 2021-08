El mensaje de despedida de Gabriel Rufián a Messi y su guiño a los madridistas

Deportes

Leo Messi se despidió del Barça y el entorno culé sigue impactado por la salida del jugador franquicia del club azulgrana. Uno de los barcelonistas que expresaron su adiós al argentino en las redes fue Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. Rufián dejó un mensaje en Twitter con indirecta incluida para aquellos aficionados al fútbol que no son precisamente hinchas culés: “Se puede no ser católico y disfrutar de la Capilla Sixtina y se puede no ser culé y haber disfrutado mucho de Messi. Qué prodigio de jugador”. El tuit se hizo viral de inmediato.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se despidió también de Messi, que deja el FC Barcelona tras 21 años. “Esta será siempre tu casa”, ha escrito en Twitter. “Gracias por hacernos disfrutar como nadie del fútbol y por ser el mejor de la historia con los colores azulgrana”, ha dicho el presidente catalán. El jefe del ejecutivo ha cerrado su mensaje con un “gracias por todo, Leo”. Messi puso hoy punto final a su carrera en el FC Barcelona y se ha despedido entre lágrimas en una rueda de prensa, asegurando que ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para quedarse en el club.