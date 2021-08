Las cinco claves de la salida de Messi del Barcelona

Deportes

“He tenido muchos momentos duros, muchas derrotas, pero al otro día volvías a entrenar, tenías otra revancha pronto. Pero esta vez no, esto es el final en este club”, explicó Leo Messi sus sentimientos en la despedida del Barcelona, el equipo en el que ha estado desde niño. Lloró mucho antes de empezar. Y aseguró que esta vez no se quería marchar, pero que las circunstancias le han llevado a tener que decir adiós. Estas son las claves de su salida en cinco de sus frases.

1. “El año pasado no quería seguir, éste sí”

Leo Messi afirmó que siempre ha ido de cara y siempre ha dicho lo que sentía. “El año pasado con el lío del burofax y todo eso sí quería marcharme, pero este año no, estaba convencido, y mi familia, de que íbamos a seguir acá”, aseguró el jugador. Después de que Laporta ganara las elecciones, el futbolista se reunió con el presidente y de ahí salió convencido de continuar, además después de un año en el que a ratos se ha divertido al frente de un equipo joven y renovado.

2. “Me bajé el 50 por ciento del sueldo, no me pidieron más”

Una de las preguntas que le hicieron fue, más o menos, si se había planteado jugar prácticamente gratis para no abandonar el club de su vida. “Hice todo que pude para seguir, pero no se dio”, aseguró él en repetidas ocasiones. “Me pidieron que me bajara el 50 por ciento del suelo y lo hice, no me pidieron más”, dijo, negando la información que decía que le habían pedido bajarse hasta el 30 por ciento y había dicho no.

3. “Por el tema de la Liga no se pudo hacer”

“Ya lo dijo Laporta, que estaba todo arreglado y por el tema de la Liga no se pudo hacer. Teníamos todo acordado”, explicó Messi, que desveló que al volver de las vacaciones estaba convencido de renovar, pero después de la reunión que tuvieron llegaron a la conclusión de que era imposible. El Barcelona tenía que aceptar las condiciones del pacto de LaLiga con CVC para poder inscribirle, según desveló “La Vanguardia”, pero Laporta dijo que eso suponía hipotecar al club durante 50 años y eso no lo iba a hacer “ni por Messi ni por nadie”. La versión de Tebas es que en un primer momento Laporta estaba encantado de ese pacto, porque le iba a permitir inscribir a Messi. Pero después, en el club azulgrana lo han analizado con detenimiento y no les ha convencido.

4. “El club no se quiere endeudar más”

“Lo explicó Laporta: la Liga no deja inscribirme, el club no quiere endeudarse más y yo tengo que buscarme la vida también”, fueron las palabras de Messi para explicar los motivos por los que no habían apurado más, hasta final de mes, para ver si se encontraba una solución. Joan Laporta, el pasado viernes, reconoció que la deuda del club ascendía a 487 millones, culpó a la Liga de no dar facilidades y a la anterior junta directiva de haber hecho una gestión nefasta para llegar a esa situación, con renovaciones millonarias que llevaron a que la masa salarial se llevara gran parte del presupuesto del club. Según el presidente, la operación de mantener a Messi podía poner en riesgo la estabilidad del club.

5. “Quiero seguir compitiendo”

Leo Messi no ha optado por irse a una liga “menor”, como hicieron Xavi (Qatar) e Iniesta (Japón). “Todavía no sé dónde jugaré. En cuanto salió el comunicado del club me llamaron para hacerme ofertas, pero no lo sé todavía”, reconoció Messi. Lo que sí está claro es que será en un equipo puntero de Europa. “La gente del Barça saben que soy un ganador y quiero seguir ganando, si hubiera estado aquí hubiera querido seguir ganando. Esa es mi forma de pensar. Tengo que buscar mi camino para seguir conquistando títulos”, afirmó. La Champions es uno de sus grandes objetivos, como reconoció. También, que le quedó la espina de no haber logrado alguna más con el Barça. “Me queda la espinita de conseguir otra Champions, porque estuvimos cerquita: la semi del Liverpool, la del Chelsea con Pep... Tuvimos una generación donde pudimos conseguir alguna otra Champions, pero esto es fútbol, me tocó ganar otras cosas y no me arrepiento de nada. Sí nos quedó la espinita de conseguir una más. Claro que es uno de mis objetivos volver a ganar a Champions y más títulos e intentar agarrar el récord de Alves”.