Clemente opina sobre la “guerra” Ibai Llanos - Juanma Castaño

Deportes

El encontronazo entre Ibai Llanos y Juanma Castaño después de que el streamer pudiera pasar unos minutos con Messi en su presentación como nuevo jugador del PSG, algo que no logró hacer ningún periodista, sigue dando que hablar. Ibai y Castaño llegaron a tener incluso un cara a cara en el canal de Twitch para aclarar lo que había sucedido y el revuelo que se montó en redes sociales. Pero el goteo de opiniones no ha parado. El último ha sido Javier Clemente, el ex seleccionador español de fútbol. “Twitt a Ibai Llanos , te felicito y de la discusión con Castaños ni caso. Tú buena relación con Messi ha hecho estuvieras con él en Paris, hay periodistas no tienen acceso algunas entrevistas . También es posible que algún “amigo” de Castaño no vaya a una entrevista tuya”, dice el exfutbolista y exentrenador en una primera publicación. “Por cierto hay periodistas que no quieren entrevistar a alguien y que alguien no quiera ser entrevistado por algún periodista , por eso hay que aceptar los gustos de cada uno y no coger pataletas ni por eso vengarse después con los comentarios”, añade Clemente, tratando de poner un poco de cordura a una situación que se ha ido un poco de las manos.