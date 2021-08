El último y extraño ritual de Cristiano Ronaldo

Deportes

El crack portugués Cristiano Ronaldo es conocido por su brillante trayectoria como futbolista y sus múltiples títulos pero también por sus excentricidades en su mediática vida personal, la cual suele compartir en sus redes sociales.

Esta vez CR7 compartió con sus millones de seguidores cómo es una cena familiar y hubo un detalle que llamó la atención: su peculiar ritual para bendecir la mesa.

Tanto el delantero de la Juve como Georgina han publicado un video en Instagram en el que se aparece la familia completa. Están en la mesa Cristiano, Georgina y sus cuatro hijos: Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina, Eva Maria y Mateo. Todos están sentados preparados para comenzar a comer pero antes deciden bendecir los alimentos de una manera singular.

CR7 y su familia no pronunciaron ningún discurso religioso o alguna otra tradición habitual si no que, en lo que parece una costumbre para los seis, pronunciaron las palabras del inicio del videoclip de “If I were a boy”.

Al comienzo del clip de Beyoncé se escuchan las palabras que tanto Cristiano, Georgina y los pequeños repitieron. “‘Intimacy’ (intimidad), ‘honesty’ (honestidad), ‘commitment’ (compromiso), ‘you’ (tú), ‘me’ (yo), y ‘us’ (nosotros)”, y luego aplaudieron felices, sobre todos los niños, antes de comer.

Esta publicación es a una de las últimas que hizo Cristiano antes del amistoso de la Juventus ante el Atalanta. Un compromiso de esta pretemporada en el que se impusieron por 3-1 y que les hace olvidar la derrota por 3-0 ante el FC Barcelona por el Trofeo Joan Gamper. Su debut en la Serie A, será el próximo 22 de agosto en condición de visitante ante el Udinese.

El vídeo rápidamente arrasó en Instagram donde cuenta con casi 29 millones y medio de reproducciones.