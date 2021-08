Cumbre Mbappé-Al Khelaifi para salir del PSG rumbo al Real Madrid

Deportes

El culebrón sobre el futuro de Kylian Mbappé continúa. Si bien el presidente del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, considera que “no tiene excusa” para abandonar el club después del fichaje de Lionel Messi, el atacante tendría por objetivo marcharse al Real Madrid.

“Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería tener un equipo competitivo y no creo que haya un equipo más competitivo que este. No tiene excusa para hacer otra cosa”, manifestó Al-Khelaifi en la presentación de Messi.

De acuerdo con el periodista Josep Pedrerol, director del El Chiringuito, Mbappé solicitará hoy una reunión al presidente del PSG para pedirle que, al menos, escuche la propuesta del Real Madrid.

Mbappé fichó en 2017 por el PSG y hasta el momento no ha firmado la ampliación de su contrato, que finaliza en junio de 2022. Si finalmente no decide prolongar su compromiso en París, el futbolista galo podría salir antes del cierre del mercado de pases, el 31 de agosto, o en un año, en cuyo caso el equipo de la capital francesa no percibiría cantidad alguna de dinero por el jugador.

Mbappé está molesto, sobre todo después de la pitada de la afición del PSG en la presentación de la plantilla y ha reiterado su intención de no renovar con los parisinos. De hecho, en los últimas días, la llegada de Mabappé al Real Madrid ha empezado a sonar con fuerza en los medios galos.

La ofensiva del Real Madrid

El club blanco parece dispuesto a mover sus peones de cara a la contratación de Kylian Mbappé. Según apuntan desde Le Parisien -medio cercano al PSG-, el club español ha comenzado grandes maniobras y quiere acercarse al PSG para iniciar la negociación. “El Real Madrid se considera ahora en una posición fuerte, ya que el delantero parisino no desea extender su contrato en París en este momento”, afirman en el diario Francés.

Leo Messi es ahora el líder incontestable del PSG. El argentino, que vendió todas las camisetas el día de su presentación, acaparará todos los focos en Francia. y Mbappé, quién ya tenía claro fichar por el Real Madrid, no está dispuesto a participar como figurante. De hecho los medios galos ya publicaron hace unos días el malestar del francés por la llegada del argentino.

Pero Le Parisien no es el único medio galo que ve ahora más fácil el fichaje de Mbappé. La esperanza del Real Madrid siempre ha sido que el PSG, ante la complicada tesitura de venderlo ahora o dejarlo salir gratis en 2022, se viera obligado a negociar en las últimas semanas de agosto. Y el inesperado fichaje de Messi acerca aún más a Kylian al Santiago Bernabéu.

De hecho, la Gazzetta dello Sport, ya adelantó que este lunes se espera que Kylian Mbappé anunciara su futuro en público.

De esa cumbre puede salir uno de los bombazos del mercado de fichajes de este verano muy movido tras las incorporaciones estrella de Messi y Sergio Ramos en el PSG. Ahora, el club galo puede volver a ser noticia pero no por comprar a un crack, si no por acabar desprendiéndose de uno cuyo destino parece que es el Real Madrid.