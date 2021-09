Miguel, el joven bético en cuidados paliativos que cumplió su sueño

Deportes

El fútbol deja historias entrañables que traspasan el terreno de juego y que demuestran que el deporte rey merece sin duda este título. Una de esas historias es la de Miguel, un aficionado del Betis que padece una fatal enfermedad y que gracias a la Fundación Ambulancia del Deseo pudo acudir a ver el partido de su equipo ante el Granada y llevarse una gran alegría.

Miguel, de 16 y murciano, es un hincha que respira beticismo. Y a pesar de su situación grave, ya que se encuentra en cuidados paliativos, no pierde la sonrisa y en Los Cármenes vivió una noche llena de felicidad pudiendo asistir al partido pese a estar en una cama, según recogió El Ideal de Granada.

Toda una sorpresa para el joven que soñaba con ver a su equipo. Además, la plantilla verdiblanca le entregó una camiseta firmada en manos de su ídolo Joaquín, con las facilidades del Granada también implicado.

Fue una noche feliz tanto para él como para sus padres Víctor y Paqui, agradecidos a la organización solidaria ‘Ambulancia del Deseo’ responsable de cumplir esta voluntad de Miguel. «Me emociona mucho estar aquí, no sabía a dónde iba aunque algo sí que me olía. Me volví loco al ver el letrero de Los Cármenes. Pedí a Joaquín que me dedicase tres goles, fue muy simpático. Hace días me mandó un vídeo en el que me decía que a ver si nos veíamos, pero como no fuese en mi casa... no esperaba esto», admitió Miguel, feliz.

Desde la fundación aseguran que nunca olvidarán la emoción de este joven bético y relatan con emoción lo vivido en el estadio del Granada: “Su cara de sorpresa al ver el que entraba en Los Cármenes iluminó el estadio, y lo más emocionante fue cuando su jugador favorito, Joaquin, le abrió la puerta de la Ambulancia. Su sonrisa y emoción es difícil describirla en unas pocas palabras, pero os podemos asegurar que vivió una noche mágica junto a su famila y el equipo de sus sueños. Agradecemos a José Miguel Monje Carrillo Presidente de la Federación Murciana de Fútbol y a José Maria Mora Gordillo de la Federación Española de Fútbol, que junto con el apoyo de Encarna directora de la fundación del Granada CF nos hicieron más fácil este sueño. Gracias Joaquín por tu generosidad, al Granada CF y al Real Betis Balompié por su implicación. Y como no podía ser de otra manera a nuestros voluntarios Blanca, Belén y Miguel Ángel por su gran trabajo, y a Eva de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por su complicidad. Gracias por tanta Energía Solidaria”.