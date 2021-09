Así enganchó Maradona a su novia de 16 años en las drogas y el alcohol

Deportes

La cadena América TeVé emitió este martes la segunda parte de la entrevista con Mavys Álvarez, la cubana que inició una relación con Diego Maradona cuando ella solo tenía 16 años. La mujer contó que el exfutbolista le enganchó a la droga y ella entró en una espiral de adicciones: “Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol”.

“Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años, no había cumplido los 17. En varias ocasiones él trató, estábamos en la habitación y él me insistía... Al principio no, al principio me decía que si lo tocaba que me mataba y todo eso. Pero después de un tiempo sí, como que se sintió solo y no le gustaba hacerlo solo. Entonces insistió mucho, mucho, mucho...Todos los días. Hasta que llegó un punto en que sí, lo probé con tal de que me dejara tranquila”, contó Mavys Álvarez.

“Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol. Fue el error más grande de mi vida”, continuó entre lágrimas la exnovia de Maradona.

Mavys Álvarez también desveló lo complicado que le resultó desengancharse de la droga: “Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones. También estuve algunas horas en el hospital porque me deshidraté. No podía ni levantarme de la cama para poder ir al baño”. El hospital al que se refirió es el CIMEQ (Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas), un centro dedicado a la élite cubana.

Otro suceso que contó Mavys Álvarez fue la operación de implante de pecho a la que se sometió por deseo de Maradona. “Él me empezó a decir que si no quería agrandármelos, que me iba a ver mejor. Quería que me operaran en Cuba, en la casa en donde estábamos. Y yo le dije que no, porque tenía miedo de que la operación saliera mal, hubiera algún peligro de infección o algo. Entonces él decidió operarme en Argentina”, aseguró Mavys Álvarez.

“Me hicieron los análisis de todo en el hotel donde estaba. Y me opero. Fue muy difícil la operación, porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego. Entonces tuve que quedarme más tiempo: yo iba por veinte días y estuve dos meses y medio, aproximadamente. Fue bonito conocer otro país, pero me tocó en una etapa bien difícil”, recordó la cubana.