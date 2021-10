50.000 euros por una noche de sexo: la propuesta de un futbolista a una estrella de OnlyFans

Deportes

Nathalie Andreani, de 50 años, se hizo famosa en Francia por participar en realities como Secret Story 8 y La villa de los corazones rotos. Desde hace más de cinco años rentabiliza su popularidad a través de diversas plataformas de contenidos para adultos, como OnlyFans.

A través de esa plataforma, Nathalie Andreani aseguró que recibió una de las propuestas más sorprendentes que le han llegado en los años que lleva en el negocio. “Un futbolista me ofreció 50.000 euros por pasar la noche conmigo. Más de uno, ¡pero me negué! Era un jugador de la selección francesa. Me sorprendió. Es una pena, porque me hubiera gustado que no me ofreciera este dinero”, declaró Andreani en una entrevista concedida a Public.

Reconoce que no esperaba tener tanto éxito como el que está logrando y entró en el mundo de los realities en televisión para “complacer” a su novio de entonces. “Cuando estás en un programa, puedes ganar dinero, pero lo que te permite ganarte la vida es lo que hay alrededor”, reconoció Andreani, que ha sabido aprovechar todas las oportunidades que le han surgido alrededor de esos programas. En la entrevista desveló que le han ofrecido hacer porno, pero que lo rechazó: “Con lo que gano no tengo ningún interés en hacer porno”.