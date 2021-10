Final Liga de las Naciones, España-Francia. La polémica: ¿penalti por mano de Koundé?

Deportes

Terminó en empate sin goles la primera parte de la final de la Liga de las Naciones entre España y Francia. Ambos equipos se anularon con la presión y apenas hubo ocasiones. Tuvo una Benzema, que podía estar en fuera de juego, y otra Sarabia, que no acertó con el disparo y golpeó la pelota “mordida”.

También hubo una acción polémica. Movió bien la pelota la Roja para llevarla al costado izquierdo, donde entró Rodri solo. Centró y Koundé, el central del Sevilla, le salió al paso, saltó, se giró y una mano se le quedó atrás por el giro. Estaba estirada. La pelota golpeó en ella. Anthony Taylor, el colegiado, entendió que no había nada. La acción siguió y cuando el juego paró hubo que esperar un poco a ver lo que decía el VAR, donde estaba el también británico Anthony Taylor. No hubo que esperar demasiado. El árbitro dijo que siguiera. No vieron acción de penalti en esa mano.