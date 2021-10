El jugador clave en el Barcelona que no llega al Clásico contra el Real Madrid

Deportes

La enfermería del Barcelona se va vaciando y mientras jugadores como Ansu Fati cada vez están más en forma y Agüero suma minutos, otros apuran para estar ante el Real Madrid, pero no van a llegar. Es el caso de Araujo, que se lesionó con la selección de Uruguay en el último parón de selecciones, y, sobre todo, Pedri que sufrió una lesión lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo de la que está ya casi recuperado... Pero casi...

El canario se ha convertido en una pieza clave para Koeman, pese a que sólo tiene 18 años (cumple 19 el 25 de noviembre) y está pagando ahora la extenuante pasada campaña, en la que lo jugó casi todo con el Barcelona, fue a la Eurocopa y también a los Juegos Olímpicos de Tokio (para un total de 75 partidos), con multitud de prórrogas en los partidos internacionales. Jugó las dos primeras jornadas de Liga (ante la Real Sociedad completo y ante el Athletic Club 62 minutos) y se tomó una semana de descanso antes de empezar el curso, pero se ha terminado rompiendo. Ya no ha podido participar en más encuentros, ni en el campeonato doméstico (baja ante Getafe, Granada, Cádiz, Levante, Atlético de Madrid y Valencia) y ausente en las dos goleadas encajadas de Champions, el 0-3 del Bayern y el 3-0 del Benfica.

Él estaba dispuesto a forzar, quería estar ante el Real Madrid, pero los médicos y el cuerpo técnico le han parado los pies y no le van a dejar jugar hasta que recuperación sea completa. No olvidan que en el proceso de recuperación sufrió una recaída que ha alargado los plazos. Además, apenas faltan unos días para el gran partido y el centrocampista todavía no se ha entrenado con el grupo ni ha tocado balón. No jugará, por tanto, su tercer Clásico, en busca de la primera victoria ante el eterno rival.