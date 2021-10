El informe más demoledor contra Cristiano Ronaldo: “destruyó el vestuario de la Juve”

Deportes

Las consecuencias de la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus continúan, con un nuevo informe publicado en Italia en el que afirma que no cumplió con las reglas más importantes del vestuario. La publicación italiana Tuttosport recoge que hubo una regla para Ronaldo y otra para el resto de la plantilla durante sus tres años en Turín, a pesar de que el club disfrutó de éxitos durante sus dos primeras temporadas. Afirman que Ronaldo ‘derrumbó’ las leyes de ‘igualdad, unidad y humildad’ en una escuadra que hasta su llegada estaba unida, algo a lo que el defensor Leonardo Bonucci aludió a principios de esta semana cuando insistió en que están jugando más como un equipo “sin los portugueses”.

Antes de la llegada de Ronaldo en 2018, los anteriores delanteros Carlos Tevez, Mario Mandzukic y Gonzalo Higuaín se comprometieron a defender como equipo y fueron flexibles en sus roles para ayudar a la Juve a ganar. Otras llegadas de alto perfil, como Paul Pogba, Dani Alves y Andrea Pirlo, tampoco tuvieron problemas con esto en el pasado. Sin embargo, Tuttosport dice que este no fue el caso de Ronaldo.

Grietas en el vestuario

Su presencia afectó al equipo dentro y fuera de la cancha y fue un factor que contribuyó a su mal comienzo de campaña, ya que el equipo de la Serie A italiana solo ganó uno de sus primeros cuatro partidos en todas las competiciones. Según Tuttosport, comenzaron a aparecer ‘grietas’ en el vestuario, particularmente en lo que respecta a la disciplina y a que su inclusión en el once inicial hizo que la Juventus fuera menos compacta y frágil en defensa.

Ya se han hecho afirmaciones similares sobre el Manchester United desde que Ronaldo regresó y el técnico, Ole Gunnar Solskjaer, tuvo que defender recientemente el ritmo de trabajo de la estrella. El periódico italiano señala que las cualidades de ataque del delantero no pueden ser cuestionadas, anotó 101 goles en 134 partidos, pero se notó su falta de esfuerzo defensivo en términos de seguimiento y adaptación al espíritu del equipo

“Debería haberse ido antes”

El jugador de 36 años dejó el club italiano el 31 de agosto para regresar al United. Actualmente, la Juve disfruta de una racha invicta de nueve partidos y ha mejorado desde la marcha del portugués. La pareja de centrales veteranos de Bonucci y Giorgio Chiellini han atribuido al menos parte de su mejora al hecho de que Ronaldo ya no está en Turín. Hablando esta semana, Chiellini le dijo a DAZN: ‘Ronaldo se fue el 28 de agosto y ciertamente hubiera sido mejor si hubiera ido antes para poder prepararnos. Desafortunadamente, pagamos un precio por eso...” “¿Difícil de digerir? No, pero sí crea un shock y lo pagamos en términos de puntos en los primeros partidos. Hubiera sido mejor que se hubiera ido el 1 de agosto. Así hubiéramos tenido tiempo de organizarnos y no hubiera sido lo único en lo que hubiéramos pensado. Hubiéramos llegado al campeonato más preparados”, añadió.