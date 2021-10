¿Por qué sigue detenido el hombre que persiguió a Messi?: los datos que descolocan a los investigadores

Deportes

El enigmático intruso que ingresó al campo de juego en el clásico del domingo entre Marsella y París Saint-Germain, mientras Lionel Messi comenzaba un contraataque en favor de su equipo en el segundo tiempo, continúa detenido. El hombre, que corrió hacia el astro argentino y fue capturado por los agentes de seguridad antes de llegar a él, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los investigadores del caso.

No pasaba mucho en el clásico del fin de semana entre PSG y Olympique Marsella, hasta que a los 72 minutos del segundo tiempo, una acción externa al juego sacudió la modorra de un encuentro totalmente plano. Lionel Messi se disponía a empezar una contra del equipo parisino, cuando un intruso invadió la cancha y comenzó a perseguirlo durante varios metros. Afortunadamente, no logró alcanzarlo y fue capturado por la seguridad del estadio que le impidió acercarse al astro argentino.

El hombre saltó al campo y persiguió a Messi durante unos metros FOTO: GUILLAUME HORCAJUELO EFE

Casi 72 horas después de ese suceso, la policía aún mantiene detenido a esta persona a la que aún no han logrado identificar. Más grave aún es que no se trataría de un hincha del Marsella, como se pensó en un primer momento, sino de alguien externo que nada tendría que ver con el club.

Según RMC Sport, el individuo que ingresó al campo del Stade Vélodrome aún no pudo ser identificado ya que es un indocumentado, que no habla francés por lo que la policía no pudo averiguar aún el verdadero motivo por el que invadió el campo de juego.

De hecho, el diario Le Parisien indica que la invasión de cancha del intruso, que persiguió a Messi por todo el campo de juego, corre el riesgo de ser considerado una falta grave de seguridad. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si esta persona hubiera tenido la intención de dañar la integridad física de un parisino?, se pregunta el matutino.

El comité de disciplina de la liga de Francia se reunirá hoy para evaluar los diferentes hechos que hubo en el partido y determinará si el club de Marsella está sujeto a una sanción que va desde la quita de puntos hasta la suspensión de su estadio.

“Indocumentado e incoherente”

El mismo medio indicó también que durante el interrogatorio el individuo parecía “incoherente y no supo explicarse en francés. Es un indocumentado que no tiene domicilio fijo en la región”.

Desde la Ligue 1 analizan si el Marsella debe ser sancionado por la falta de seguridad en el estadio, que se sumaron a las acciones hostiles de la hinchada local que le arrojó objetos contundentes (encendedores y botellas) a los futbolistas del PSG cuando, por ejemplo, se disponían a tirar un corner.

El Olympique ya había tenido problemas con sus seguidores esta temporada, ya que fue sancionado en dos oportunidades por incidentes en las gradas: uno en el partido contra el Niza, en agosto, y otro contra el Angers en septiembre.