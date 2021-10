Deportes

Gestionar un vestuario como el del PSG, repleto de estrellas y de egos, no es sencillo y su entrenador, Mauricio Pochettino, debe medir todas sus declaraciones para no herir susceptibilidades y no provocar celos entre los cracks. El último problema ha surgido después de que el técnico declarara que Leo Messi debe ganar el Balón de Oro, algo que al parecer no sentó bien a Kylian Mbappé y Neymar.

“Tiene que ser para Lionel Messi sin duda. Y si no fuera entrenador de Messi, diría Messi. Te respondo con mi corazón. Siempre digo cómo me siento. Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo deberían estar en el podio”, declaró Pochettino cuando le preguntaron quién merecía ganar el Balón de Oro.

Pochettino reconoció que estas declaraciones no habían sentado bien a Mbappé y Neymar: “Tuve un problema por decir que Messi debería ganar el Balón de Oro. Neymar y Mbappé me dijeron por qué no ellos. De todos modos, estaría bien si lo ganara cualquier jugador del PSG, pero Leo se lo merece”.