“Roban” el Twitter de Paula Dapena, la futbolista que dio la espalda a Maradona

Deportes

La futbolista Paula Dapena, la jugadora del Viajes Interrías, se convirtió el 28 noviembre de 2020 en un referente del feminismo pero, también, en el blanco de muchos por negarse a homenajear a Diego Armando Maradona tras su muerte. “Nunca rendiré homenaje a un maltratador”, dijo entonces y su gesto le valió cientos de amenazas que iban desde la violación a la muerte. Incluso, su camiseta se convirtió en un símbolo feminista que arrasa en ventas. A un precio de 60 euros, el dorsal de la futbolista que se negó a homenajear al astro argentino se ha vendido a Miami, EEUU, Sevilla, Madrid, Barcelona e incluso a la propia Argentina. Pero el acoso en redes nunca ha cesado y ahora acaba de denunciar el ataque a su cuenta de Twitter.

“Alucinante que a Paula Dapena le hayan robado la cuenta. Está claro que dar la espalda al patriarcado como ella hace escuece a mucha gente con demasiado tiempo libre. Pero no nos callarán”, denunciaba Laura Redondo -experta en violencia e igualdad, según su perfil-.

Alucinante que a Paula Dapena le hayan robado la cuenta. Está claro que dar la espalda al patriarcado como ella hace escuece a mucha gente con demasiado tiempo libre. Pero no nos callarán. Os comparto la nueva para que podáis seguirla en @dapena_paula 👇🏼https://t.co/f9UU9OJm4D pic.twitter.com/UVws8xBOAL — Laura Redondo (@LauraRdondo) October 28, 2021

Un hecho que fue confirmado por la propia jugadora que también anunció haber recuperado ya su cuenta. “Me la robaron. Cambiaron contraseña y correo y perdí el acceso, ya la he recuperado”, escribía Dapena para alivio de sus seguidores.

Me la robaron. Cambiaron contraseña y correo y perdí el acceso, ya la he recuperado 💪 — Dapena oficial (@dapena_paula) October 28, 2021

Maradona no fue un ejemplo fuera del campo, pero sobre eso se quiso pasar por encima a la hora de su muerte. Sin embargo la jugadora Paula Dapena, del Viajes Interrías FF, quiso dejar clara su posición en este asunto con una acción muy contundente antes del encuentro amistoso que su equipo jugó contra el Deportivo de la Coruña.

Antes de ponerse a jugar los dos equipos decidieron, como en casi todos los encuentros de fútbol que se han disputado en el mundo durante este fin de semana, guardar un minuto de silencio por el que es, sin duda, una de las grandes estrellas de este deporte. Paula no niega eso, pero sí que por eso haya que rendirle un homenaje con los ojos cerrados: “Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares”, decía. “No se puede perdonarle todas las barbaridades que cometió”, asegura en el medio Pontevedra viva. “Es tener dos dedos de frente y un poco de sentido común”.

“Nunca por un pedófilo y un putero”

Así que cuando llegó el momento y en el centro del campo todas se pararon de frente, para estar en silencio, ella se dio media vuelta y se sentó: “Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría”.

Quería que todo el mundo viera su indignación por lo que considera una injusticia hacia las mujeres. “Por las víctimas, no se guardó un minuto silencio; entonces, obviamente, no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas. Dije que yo me negaba a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que si tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda, pues lo hacía”.

Y lo hizo... A partir de entonces ha tenido que afrontar insultos, amenazas, “hackeos” pero también el apoyo de muchas mujeres que le ha dado fuerzas para no rendirse.