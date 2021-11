Así es Alberto Pareja, el futbolista que ha fichado por “La Isla de las Tentaciones”

Deportes

La cuarta temporada de La Isla de las Tentaciones tendrá como tentador a un futbolista mallorquín: Alberto Pareja. El joven, que juega como delantero en el Constància, de tercera división, ha confirmado a través de sus redes sociales que participará en el conocido programa de Telecinco.

Nacido en Palma en el 1994, juega como delantero en el equipo de Inca desde agosto del año 2020. Es más, este mismo sábado ha marcado el gol que ha dado la victoria a su equipo ante el Manacor. Tal y como se puede ver en su perfil de Instagram, el palmesano es un amante del deporte: además de jugar al fútbol, es un aficionado al surf y al snowboard.

La cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ echará a andar esta noche con nuevas parejas que pondrán a prueba su amor ante unos cuantos solteros que tratarán de conseguir enamorar en las villas más famosas de República Dominicana. Entre esas tentaciones estará Alberto Pareja, un mallorquín de 26 años ha decidido dejar a un lado su trabajo como futbolista para embarcarse en la aventura del exitoso programa de Mediaset.

Cambiar el balón por la tele

Pareja formaba parte de la disciplina del Constància, equipo que disputa sus partidos en el Grupo XI de la Tercera División RFEF. De hecho, el pasado fin de semana se despedía a lo grande anotando uno de los goles de su equipo para contribuir a la victoria frente al líder, el Manacor. No obstante, en su decisión de colgar las botas no solo ha influido esta oportunidad en ‘La isla de las tentaciones’: “Abandono también porque sufro una pubalgia y quiero recuperarme bien. No quiero perjudicar al equipo, y hasta que no esté totalmente recuperado no volveré a coger el balón”, desveló en una entrevista para el portal Última Hora.

Sobre su decisión de adentrarse a esta aventura, ha explicado que “principalmente se lo ofrecieron a un amigo mío y él decidió no ir, pero le comentó al programa que tenía un amigo que podía encajar perfectamente y les dio mi perfil de Instagram y ellos se pusieron en contacto conmigo. A partir de ahí me hicieron la propuesta y tuve que pasar un casting en Madrid, me cogieron y el día 7 de junio nos fuimos a grabar a la República Dominicana”.

“Este miércoles 10 de noviembre empiezan a emitirlo. La duración en el programa puede ser de una a tres semanas, dependiendo de lo que vayan decidiendo las chicas, que van eliminando a tentadores. No puedo revelar cuánto tiempo estuve”, detalla sobre su paso por República Dominicana.

Lo que ha dejado claro es que será uno de los protagonistas de esta edición: “No puedo contar nada pero sí avanzar que ha habido lío. Yo he vivido una cosa pero ellos son los que deciden lo que se corta o lo que sacan en televisión”.

“No lo pensé dos veces cuando salió la oportunidad de participar en el programa. Solo se vive una vez y es verdad que el miedo te invade por momentos pero vale la pena vivir nuevas experiencias y aventuras que te alejen de tu zona de confort y te ayuden a superarte a diario” ha afirmado en su perfil de Instagram.