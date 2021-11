Deportes

Este es club más antiguo de España… y no es el Recreativo de Huelva

A la entrada de Riotinto (Huelva), un cartel saluda a los viajeros: «Bienvenidos a la cuna el fútbol español». Mundialmente conocido por las minas de hierro, cobre y pirita, existen indicios de que algunas civilizaciones ya poblaban esta localidad minera en la Edad del Cobre. A lo largo de los siglos, tartesos, fenicios o romanos se han beneficiado de la riqueza de sus tierras, las mismas sobre las que comenzó a rodar el balón en España.

Esta localidad se convirtió a finales del siglo XIX en la primera población en la que se comenzó a practicar un deporte que introdujeron los trabajadores ingleses de la Rio Tinto Company Limited, la empresa que amasó fortuna hasta bien entrado el siglo XX con la extracción de minerales en esta zona. En 1873, el gobierno de la I República Española vende las minas por 92 millones de pesetas a un consorcio británico que funda la Rio Tinto Company Limited (RTCL). Esta adquisición por parte de la compañía que presidía Hugh Matheson supuso el apogeo industrial y económico de las minas, en las que incluso llegaron a extraerse pequeñas cantidades de oro. Al término de su jornada laboral, los dirigentes ingleses de la empresa practicaban un deporte de equipo muy popular en el Reino Unido: el “football”.

Rio Tinto Company Limited (RTCL) FOTO: https://www.foro-minerales.com/ La Razon

El primer encuentro con público disputado en esta localidad minera se remonta a agosto de 1873, durante las fiestas patronales del municipio y en 1878 la empresa crea un equipo con el fin de practicar este deporte. Así nacía el Río Tinto Foot-Ball Club.

El Río Tinto Foot-Ball Club no llegó a jugar en competición oficial. Los ingleses tampoco lo inscribieron en el registro de Sociedades Recreativas hasta 1901. Esta es la razón por la que no consiguieron el Decanato del fútbol en España, cosa que sí lograría el Huelva Recreation Club en 1889. De hecho, el Riotinto Balompié no se fundaría de manera oficial hasta 1914.

La semilla del Recreativo de Huelva

En 1878, el Club Inglés de Río Tinto, coincidiendo con la llegada a Huelva del Dr. Williams Alexander Mackay, verdadero promotor del football en la capital de Huelva, decidió crear en la capital onubense una «Sociedad de Juego de Pelota» que mantuvo actividad en años sucesivos (1885, 1886, 1887).

El desarrollo en el tiempo de esa «sociedad de football» se ve corroborada con el manuscrito encontrado por la familia de D. Ildefonso Martínez, antiguo jugador del Recreation Club, en el cual este era invitado por el propio W. A. Mackay a participar en unas «partidas de football y cricket» frente a unos marineros de un buque de carga llamado Jane Cory. Dicho manuscrito fue fechado el 1 de marzo de 1888 y se encuentra expuesto en el museo de historia del fútbol español en la RFEF. Lo relevante de este manuscrito es que en 1888 ya se cita al «Club de Recreo», traducción literal de Recreation Club. Todo indica, pues, que esa «Sociedad Juego de Pelota» de 1884 es el origen del «Club de Recreo» o Recreation Club, que ya en 1887 y 1888 tenía muy normalizada la práctica del football y que en 1889 se oficializa como el Huelva Recreation Club.

La primera junta oficial del club se celebró el día 18 de diciembre y aludía al fomento de diferentes sports, entre ellos el foot-ball El 23 de diciembre de 1889, en el salón de chimeneas del antiguo Hotel Colón, se firmó su acta de fundación. Esa reunión había sido convocada por el Doctor Mackay y el empresario alemán afincado en la ciudad Guillermo Sundheim, pero también asistieron importantes personalidades como Charles Adams -que fue nombrado presidente de honor- J. Crofto, Hugo Lindemann, A. Lawson, G.M. Speirs, Gout, E. W. Palin y los dos únicos españoles: Pedro Soto y José Muñoz.

El recién creado Huelva Recreation Club se convertía así en el club decano del fútbol español. Pocos días después de esta reunión se recibió desde Londres -en el barco Inglés D. Hugo- un cargamento con materiales y equipaciones para la práctica del fútbol y del cricket.

Dentro de los acuerdos alcanzados la noche de fundación del club en 1889, también figuraba la construcción de un campo de fútbol adecuado para el equipo. La “Rio Tinto Company Limited” cede los terrenos (alquilados simbólicamente por cien pesetas anuales) en diciembre de 1890 contando además con el apoyo del Gobernador civil y el alcalde. Así, el Recreativo inaugura el 20 de agosto de 1892 el Estadio del Velódromo, apto para la práctica del Football y Cricket. Fue el primer estadio oficial del club hasta que en los años 1950 fue derribado y sustituido por el Estadio Colombino.

Del Onuba Fútbol Club al Recreativo de Huelva

Otro detalle del decano del fútbol español que muchos desconocen son sus diferentes nombres a lo largo de la historia. En el libro Recre y Ónuba FC: dos nombres para una misma entidad, se aportan todas las pruebas legales y documentales que demuestran que el Recre cambió de denominación a finales de 1931 por la de Ónuba FC. Tras un encendido conflicto con la Federación Regional Sur, la entidad se vio instada federativamente a tomar tal decisión si quería seguir participando en competiciones oficiales. El Recreativo de Huelva utilizó esta denominación alternativa hasta 1940, fecha en la que se modifica por la de Recreativo Onuba, para ya finalmente en 1945 recuperar la histórica denominación de Real Club Recreativo de Huelva, ya españolizado en cumplimiento de la orden dictada por el régimen franquista.

Cuando el Recreativo de Huelva adoptó el nombre de Onuba FOTO: Archivo Histórico Provincial de Huelva La Razon

Desde los inicios de fútbol en nuestro país surgieron nombres como Sport Club, Sporting Club, Racing Club, Athletic Club, Recreation Club o Foot-ball Club que iban acompañados con el de la localidad que representaban. El régimen de Franco quiso poner fin a esto y adaptar el fútbol a la “lengua del imperio” no «por un mezquino sentimiento de xenofobia, sino por respeto a lo que es entrañablemente nuestro, como el idioma», según reza el decreto firmado por Serrano Suñer en 1940.

El Recreativo de Huelva, que no olvida sus orígenes mineros, milita actualmente en la Tercera División y puede presumir, además, de ser el segundo club de fútbol más antiguo de la península ibérica, tras la Académica de Coimbra de Portugal.