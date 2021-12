Deportes

Takefusa Kubo aseguró que había leído en el «As» que podría echarle una mano al Real Madrid, el club al que pertenece, en el partido entre el Atlético y el Mallorca. Y admite también que no pensó en eso cuando se plantó delante de Oblak y cruzó la pelota para marcar el gol que derrotaba a los rojiblancos en el Metropolitano. Más bien tembló por si lo fallaba, ya que su equipo no ganaba desde octubre y necesitaba unos puntos tan valiosos como inesperados. El héroe del Mallorca en la noche del sábado tiene sólo 20 años y lleva siempre en su mochila el peso de poder ser la estrella más grande de la historia del fútbol nipón. En su país es todo un fenómeno mediático y en Instagram tiene 1,2 millones de seguidores. En cuanto se sabe el club en el que va a jugar, allí que aparecen decenas de enviados especiales de medios de comunicación japoneses para seguir sus pasos. Emery lo tuvo en el Villarreal, la cosa no cuajó y el técnico aseguró en una entrevista que el chico ya era una estrella fuera del campo... y que ahora tenía que trabajar para serlo también dentro.

Su calidad le ha obligado a adelantar los pasos normales en un chico que juega bien al fútbol y, aunque suene a una exageración, es conocido como el «Messi japonés». Comparte orígenes con el argentino, porque su primer destino en España fue La Masía. Allí llegó en el verano de 2011 para jugar en los equipos alevines y tres años después fue uno de los futbolistas por los que la FIFA castigó al Barcelona sin fichar, ya que habían violado la normativa para traspasos internacionales de jugadores menores de edad. Esa medida en contra del desarraigo de los futbolistas jóvenes devolvió a Kubo a Japón, donde debutó en Primera y jugó en el Tokio FC y en el Yokohama Marinos. Se esperaba un regreso a España otra vez al Barcelona, pero se adelantó el Real Madrid y lo reclutó para el Castilla de Raúl González, aunque lo que sucedió fue que se marchó cedido al Mallorca para que jugase en la élite.

Esa primera llegada suya a la isla convirtió a los bermellones en uno de los equipos más seguidos en Japón, con partidos en directo en la televisión nacional incluso cuando Kubo no era convocado. Cuando se supo que jugaría con los baleares, la cuenta de Instagram del club pegó un subidón de 6.000 seguidores, y con su selección absoluta ha disputado una Copa América y los Juegos de su país este verano. Palma fue el primer destino que le buscó el Real Madrid después de firmarle en 2019 un contrato hasta junio de 2024.

Es un futbolista propiedad de los blancos, pero que todavía no ha podido convertirse en el primer japonés que debuta con esa camiseta. Los primeros seis meses del curso pasado los jugó en Villarreal y desde enero ayudó al Getafe a salvarse del descenso. Esta temporada ha vuelto a Mallorca y ha marcado un gol en ocho partidos, pero no uno cualquiera, el del triunfo en el Metropolitano.