Las críticas a Messi en el PSG se pasan de la raya: “Es enfermizo”

Leo Messi ganó su séptimo Balón de Oro, pero no termina de arrancar el PSG y las críticas empiezan a ser muy constantes. En Francia esperaban que el argentino fuera el factor diferencial de su equipo, pero el futbolista del Barcelona no llega y tienen que conformarse con un delantero de apariciones escasas. Eso provoca desesperación en los hinchas franceses, que disparan en las redes sociales: “La actitud de Messi es enfermiza. Parado cuando se tiene la pelota, parado cuando no se tiene la pelota. Así que sí, fue lo mismo en el Barça, pero el Barça no es mi club y sobre todo en el Barça marcó diferencias”, se leía en las redes después del empate entre el PSG y el Lens. Sergio Ramos, otra de las grandes llegadas de este verano, no jugó.

El problema es que se esperaba un Messi magistral y un PSG espectacular y nada, al revés. Messi no convence. Ante el Niza, se esperaba una fiesta que no llegó. Y, unos días después, en Lens, de nuevo no se vio la mejor versión del argentino, que aún a medio gas dispuso de una de las ocasiones más claras de su equipo con un lanzamiento a un palo en la primera parte. Nada espectacular.

La sensación general, después de un tramo ya largo del curso, es que el cuadro parisino no convence. La mayoría de las veces, gana. Sobre todo en la Ligue 1, una competición en la que apenas tiene rivales de renombre que puedan plantarle cara. El equipo de Pochettino es una reunión de estrellas mal conjuntadas. Y, así, es difícil lograr títulos de postín como la Liga de Campeones.

“Una vez más, la tristeza de Messi en el campo ha sido contagiosa. El PSG está causando más penas que alegrías, y esa no era la idea en agosto cuando armábamos todas las constelaciones”, contaba Le Parisien, el periódico más cercano al PSG.

Le Equipe tampoco estuvo cariñoso: “Después de rematar el poste en el minuto 18, se desvaneció del partido, fue inútil en demasiadas jugadas, lo que se está convirtiendo en una costumbre durante su estancia en París. Fue él quien perdió el balón que dio lugar al gol del Lens”. Y le suspendió con un 4 sobre 10.

Ha rematado cuatro veces al palo, ha metido un tanto en 17 partidos y los que esperaban que Messi iba a cambiar al PSG y lo iba a convertir en un equipo envidiable y poderoso aún siguen esperando