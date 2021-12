El emir de Qatar se pone nervioso: el agónico empate del PSG ante el Lens vuelve a ponerlo en la picota

Deportes

El PSG volvió a dejar una pésima imagen en el milagroso empate 1-1 en su visita al Lens, al norte de Francia, y la crisis deportiva, por más que se intente tapar es cada día más grave. Cuesta creer que ese equipo endeble, sin presión, sin futbol sea el líder en Francia. Por eso, tras otro mal partido el apuntado por los medios galos fue Mauricio Pochettino, pero los jefes del club parisino disparan más allá.

Pésima imagen

El emir de Qatar tiene serias razones para ponerse nervioso. El PSG no funciona y con los empates frente al Niza y en Lens, solo maquillado por un tanto de Wijnaldum en el añadido que le salvó de la derrota, y los argumentos empiezan a agotarse.

El Lens fue mejor durante todo el partido, dominó el encuentro de principio a fin y el entrenador argentino volvió a dejar muestras de que no se sabe qué quiere. Once meses después de asumir el cargo ha empeorado a un equipo que tiene mejor grupo de futbolistas que la temporada pasada. En las últimas semanas, prensa y aficionados galos han pedido la renuncia del técnico pero ahora otro nombre parece ser la clave del fracaso: Leonardo, el polémico director deportivo.

Nasser Al-Khelaïfi ya no descarta ningún escenario para revertir la situación en el club parisino tanto en la plantilla como en el staff técnico. En lo que respecta a los jugadores, según informa Daily Express, el PSG ha incluido hasta a siete jugadores en lista de transferibles para el próximo mercado invernal: Mauro Icardi, Abdou Diallo, Thilo Kherer, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Rafinha y Leandro Paredes.

En la parte técnica tanto Mauricio Pochettino como Leonardo están en la picota. Un rumor que ya circula desde hace semanas vinculado al deseo del club parisino de contar con Zinedine Zidane.

Que Mauricio Pochettino no convence en el PSG y que Al khelaifi está loco por fichar a Zinedine Zidane ya no es un secreto en París. El técnico francés toma cada día más fuerza para ser el nuevo técnico del PSG en sustitución de Mauricio Pochettino, y las negociaciones entre el club francés y el ex técnico del Real Madrid ya estarían en marcha, según publicaba hace una semana el diario Le Parisien, muy próximo a la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi.

Leonardo, odiado por todos

Sin embargo, medios galos e italianos filtraban algo más inquietante. Según desvelaba ‘footmercato.net’, Zidane diría que sí al Paris Saint-Germain siempre y cuando se despidiera a Leonardo, el actual director deportivo del conjunto.

La razón se centraría, según el citado medio, en que el brasileño tiene un gran poder deportivo en el club y a Zidane no le gustaría compartir con nadie. Al exjugador de la Juventus, de hecho, le gustaría tener las manos libres sobre toda el área deportiva y convivir con Leonardo desde este punto de vista sería difícil. Es más, Zidane, de asumir el banquillo, querría tener control total en el área deportiva del PSG.

Pero aún hay más. Diferentes medios galos afirman que Leonardo es un personaje polémico. Según el periodista francés Romain Molina, nadie lo quiere: “El PSG está agotado. Es un defecto interno del club. Todas las personas se apartan cuando ven a Nasser (el CEO, árabe). Y Leonardo es odiado. Algo impactante es que Leonardo fichó a Icardi cuando realmente era un jugador que el entrenador (Tuchel en su momento) no quería. Pregunta a Maldini y Ancelotti qué piensan de Leonardo”.

La presión de la Champions

Con el fichaje estrella de Messi la presión crece dentro del club por lograr la preciada Champions League pero, a día de hoy, eso parece imposible: “Puedo decir que Al-Khelaifi está cansado. Duerme cuatro horas por noche. Tiene miles de cosas que hacer y ya no aguanta la presión de dirigir a un grande de Europa” añadió Molina sobre el empresario árabe.

Las aguas siguen revueltas en el París Saint Germain y todo apunta a que podrían tomarse decisiones drásticas de cara a enero.