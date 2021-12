La Asamblea de LaLiga aprueba el acuerdo con el fondo CVC de Tebas

Deportes

La Asamblea General Extraordinaria de LaLiga ha aprobado el acuerdo con el fondo británico de inversión CVC que inyectará 1.994 millones de euros a cambio del valor del 9% de los derechos audiovisuales durante 50 años, con el respaldo de 37 de los 42 clubes que la forman, cuatro votos en contra y una abstención.

LaLiga confirmó que la primera inyección económica, de 400 millones de euros, llegará a los clubes en unas semanas y podrán iniciar sus proyectos de mejora de infraestructuras, digitalización e internacionalización, entre otros.

Los clubes opositores Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, e impulsores del alternativo Proyecto Sostenible, participaron en la Asamblea horas después de haber pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD) que desconvocara la misma y de anunciar acciones legales dado que este no lo hizo y se declaró incompetente para tomar decisiones sobre el acuerdo de LaLiga. Esto supone que este capítulo aún no se ha cerrado y puede dar muchas más vueltas. Los tres clubes aseguran que no se pueden hipotecar los derechos audiovisuales y confían en que la justicia les de la razón.

De forma presencial estuvieron los directores generales de Real Madrid y Athletic, José Ángel Sánchez y Jon Berasategui, y mediante vídeoconferencia intervino Mateo Alemany, director del área de fútbol del Barcelona.

El compromiso de con CVC Capital Partners, denominado LaLiga Impulso, fue presentado y respaldado por los clubes en agosto y aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada de LaLiga.

Reformulado para adaptarlo a la participación de los clubes de esta supone una inversión de 1.994 millones a cambio del valor del 9% de los derechos audiovisuales durante los próximos 50 años.

Los clubes se comprometen a destinar hasta el 70% a invertir en infraestructuras, desarrollo internacional, de marca y producto, estrategia de comunicación, planes de innovación, tecnología y desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales. Otro 15% será para la inscripción de jugadores y el otro 15% para deuda financiera.