Estas son las ventajas del plan de Real Madrid, Barça y Athletic frente al fondo CVC de LaLiga

Un día después de que la Comisión Delegada de LaLiga aprobara de forma unánime LaLiga Impulso, los tres clubes contrarios al proyecto -Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao- mandaron vía carta una oferta de JP Morgan, Bank of America y HSBC con la que hacer frente al acuerdo que se presentará a los 42 clubes en la Asamblea del 10 de diciembre.

La oferta alternativa, impulsada por el Real Madrid, está asesorada por Key Capital Partners, uno de los asesores históricos de Florentino Pérez, que ya participó, por ejemplo, en la opa de ACS y Atlantis sobre Abertis. Bank of America, JP Morgan, HSBC, BNP Paribas y Société Générale respaldan la financiación, que estará sustentada en una emisión de bonos, de forma que los bancos no asumirán riesgos en sus balances, según detallan fuentes del mercado.

Mejores condiciones de financiación

Se trata de una operación similar a la que ya cerró Florentino Pérez para financiar la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. La propuesta consiste en un crédito de pago inmediato en su totalidad y que se devolvería en un plazo de 25 años con un interés de entre el 2,5% y el 3%.

La propuesta ofrece mejores condiciones de financiación, según los tres clubs, que el fondo británico, que el pasado mes de agosto se comprometió a abonar 2.000 millones por hacerse con el 10% del negocio durante los próximos 50 años.

El deseo de Real Madrid, Barcelona y Athletic es que los otros 39 clubes que forman parte de LaLiga rechacen la oferta de CVC en la decisiva asamblea que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, en la que los presidentes de los equipos de primera y segunda división realizarán la votación definitiva para dar luz verde a la operación. A LaLiga de Javier Tebas le basta el voto afirmativo de 22 clubs.

La oferta alternativa consiste en un crédito de una cantidad similar, unos 2.000 millones, pero es una alianza a 25 años, es decir, la mitad del plazo, con unas condiciones financieras mejores y, como recalcó este viernes Joan Laporta, sin comprometer los derechos televisivos de los clubs.

“Lo de CVC es inviable, no nos beneficia, supone más deuda y nosotros ya tenemos mucha. Esta es una alternativa mucho mejor. Se trata de un crédito de 2000 millones del 2,5% al 3,5% en 25 años. Es una propuesta sostenible y por tanto mucho mejor”, ha indicado el presidente azulgrana en TV-3. Y es que los intereses son una de las claves que demostrarían la ventaja de esta propuesta frente a la de CVC: Los intereses a pagar establecidos con CVC son de un 11%, que podrían dispararse hasta más de un 20% dependiendo del incremento de los derechos audiovisuales de la Liga con el devenir de los años. Por su parte, el porcentaje pactado en la nueva propuesta oscila entre el 2,5% y el 3%.

@JoanLaportaFCB: "Soc partidari del projecte de la Superlliga, que continua endavant. La UEFA que no vol deixar d'organitzar la Champions, però els grans clubs volem gestionar la millor competició".



“Es una ayuda en la que nos ponemos de acuerdo para mejorar la situación. No decimos que no a CVC por vicio, sino porque nos hipotecaba los derechos de televisión por 50 años. Ahora a ver qué responden los clubs y laLiga”, añadió Laporta.

Pago inmediato frente al retraso de LaLiga

Otra de las ventajas de la propuesta presentada por los “clubes rebeldes” es que el pago sería inmediato tras la firma. Por contra, con CVC los clubes sólo podrían disponer de un 40% del dinero antes de que finalice este año y ni siquiera ha llegado cuando el primer plazo debería haberse pagado en octubre. A partir de ahí, se producirían tres pagos del 20% en los meses de junio de 2022, 2023 y 2024.

ESte hecho podría hacer que algunos clubes se repensaran apoyar a LaLiga ya que Javier Tebas, no ha cumplido por ahora su promesa a los clubes. Después de erigirse en el salvador del fútbol español firmando un contrato exprés con el fondo norteamericano CVC para que el capital fluyese en los equipos de la Liga, el primer pago de tres previstos no ha llegado a ninguno de los implicados. El desembolso debería haberse materializado el pasado mes de septiembre pero, según reveló en exclusiva Eduardo Inda a “El Chiringuito”, ese dinero no ha llegado a los clubes. Un anoticia que también fue confirmada por el periodista el periodista levantino Kike Mateu que corroboró que el Valencia no había recibido nada del citado fondo.

«Es conocido por todos que Tebas firmó un contrato con un fondo de inversión y eso se supone que era la panacea para los todos los clubes excepto los que no se han querido unir, que fueron el Athletic, Barcelona y Real Madrid», afirmó Inda.

“Son muchos los clubes que están molestos con esta situación de incertidumbre - añadió- porque algunos se endeudaron en verano por encima de sus posibilidades. «A estas alturas, que ha pasado un mes desde que se debía hacer el primer pago, no ha recibido el pago ningún club. Esto se paga un tercio a finales de septiembre, otro en Navidad y el último al final del ejercicio y no ha llegado nada», aseguraba el Inda el pasado mes de octubre.

Una hipoteca insostenible

Otra de las claves por la que los tres clubes impulsores de la nueva propuesta se oponen al fondo CVC radica en los derechos televisivos. La cesión de los derechos televisivos es el principal motivo por el que Real Madrid y FC Barcelona se oponen al pacto. De hecho, el Real Madrid hizo publico un estudio sobre distintos escenarios en la evolución del mercado audiovisual. Si se mantuviera en las cifras actuales durante el próximo medio siglo (en torno a los 1.800 millones anuales), CVC se embolsaría, según este cálculo, 9.855 millones de euros. Si creciera un 2%, la cifra ascendería a los 16.671 millones. Y si se disparara al 10%, CVC percibiría 229.406 millones. Incluso en el caso de una grave caída del valor de esos derechos, del 30% por ejemplo, el Real Madrid calcula que CVC obtendría 6.958 millones. Es decir, según el club, se trata de un negocio redondo para el fondo y muy malo para LaLiga. Además, de una hipoteca insostenible para los grandes.

En el Barça van en la misma línea y además consideran que este acuerdo hipoteca a los clubes durante un periodo demasiado largo: 50 años. “Tanto el Barça, así como el Real Madrid y el Athletic Club, los tres clubes de Primera que no han suscrito el acuerdo, defienden su modelo de propiedad asociativa y asamblearia, con juntas directivas elegidas por sus socios por mandatos limitados, razones que refuerzan la inconveniencia de aceptar hipotecas patrimoniales”, ratifican desde el club azulgrana.