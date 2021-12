Francia vuelve a mofarse de Sergio Ramos

La situación de Sergio ramos en el PSG sigue siendo complicada. Llegó a París el pasado verano como uno de los fichajes ‘galácticos’ pero las constantes lesiones hicieron que su rendimiento no fuera el esperado. El central español, solo ha disputado dos partidos oficiales por culpa de las lesiones y sus recaídas. El defensa jugó el partido completo contra el Saint-Ètienne, pero tras el esperado debut llegó un nuevo frenazo que hizo que no volviera entrar en una convocatoria hasta el pasado fin de semana, donde fue sustituido a los 45 minutos.

Ahora, de nuevo, todo parece indicar que el excapitán del Real Madrid podría perderse el Lorient-PSG del miércoles en el que será el último partido del año para los parisinos. Según informa Le Parisien, Pochettino y el staff médico decidirán mañana, tras el entrenamiento que acontecerá a las 11 de la mañana en Camp des Loges, si el internacional español entra en la convocatoria. Aunque el jugador aseguró haber recuperado buenas sensaciones en el terreno de juego, el diario galo afirma que Pochettino no es partidario de forzarlo al considerar que aún no está preparado para tener continuidad.

La única certeza sobre Ramos, a día de hoy, es que en los últimos cinco meses, el defensa andaluz solo ha jugado dos partidos y su estado físico sigue siendo un misterio.

Su lesión eterna se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el PSG, hasta el punto que el propio director deportivo, Leonardo, admitía ayer en una entrevista con Europe 1 que hay “tensiones y dudas” en el seno del club en relación a las constantes bajas del ex capitán del Real Madrid.

Leonardo reconoce que sabían del estado físico del camero cuando el PSG se lanzó a por su fichaje, pero admite que también ha habido tensiones por el camino. “No esperábamos estar cuatro o cinco meses sin Ramos. Sabíamos que arrastraba lesiones de la temporada pasada y que teníamos que gestionarlas. Es cierto que ha habido sorpresas”, confesaba el directivo del equipo parisino.

En la misma línea que el club, la afición también se ha cansado de la ausencia del ex madridista aunque, en este caso, ya han decidido pasar de las críticas a las burlas y los memes.

El último ejemplo ha llegado por parte del humorista Pierre-Antoine Damecour, que en uno de sus últimos ‘sketches’ para L’Equipe ha convertido a Ramos en el protagonista del regalo de moda.

Se trata de una nueva versión del ‘Dónde está Wally’, ese personaje con camiseta de rayas blancas y rojas que se esconde entre la gente en las páginas de un libro. En este ‘Dónde está Ramos’, el español no aparece en ninguna de las fotos de los jugadores del PSG, ni entre la afición: es un reto imposible.

Idée cadeau de Noël 🎄 🎁



Après Où est Charlie? découvrez Où est Ramos ! #EDG pic.twitter.com/d18Ss41k6f — Pierre-Antoine Damecour (@padamecour) December 14, 2021

Esta no es la primera vez que el canal de Le Equipe ha sacado un sketch humorístico acerca de la situación del defensa y por qué no juega. El pasado mes de octubre ya sacaron otro en que dejaban entrever que era como un fantasma que está en la ciudad deportiva de la entidad, un fenómeno paranormal que sienten los trabajadores diarios y que no tiene explicación. Incluso usa una güija para desvelar lo que pasa: “A veces oímos a alguien hablar en español, vemos a un tipo lleno de tatuajes, y desaparece. ¿Por qué habrá venido? Por la pasta”, según la traducción de @EltraductorZZ-.