Lista de Luis de la Fuente, en directo hoy: convocados Selección Española para la Nations League 2025

De la Fuente no convocará a Iñigo Martínez para la Nations League Agencia EFE

El debate en torno a Íñigo Martínez y la selección nacional continúa, sobre todos tras el revuelo provocado por su imagen ondeando la estelada durante la rúa de campeones del FC Barcelona.

El defensa vasco fue uno de los más expresivos durante la celebración. Con una ikurriña colgada a la espalda no dudo en ondear una estelada gigante. Su gestos no pasaron desapercibidos en redes sociales donde muchos le acusaron de separatista e incluso pidieron que no volviera a ser convocado por Luis de La Fuente por su "odio a España".

