“Dicen que Sergio Ramos es una mierda”

Sergio Ramos sigue en el punto de mira de los aficionados y periodistas que siguen al PSG: porque no juega y porque los rumores acerca de él no dejan de salir. Leonardo, director deportivo del club francés, salió a defender a sus futbolista, a Neymar y a todo el equipo.

“Lo que me molesta no es la critica, es la forma”, aseguró. “Puedes decir que no somos buenos, pero no puedes ir más allá de los límites. No se puede decir, por ejemplo, que el entrenador no entiende nada de fútbol o que los jugadores que hemos contratado son una mierda. Voy a mantener la calma, pero algunos quieren quedar bien hablando del PSG. Todo el mundo puede criticar, decir que no le gusta. Aunque no juguemos como queremos, a día de hoy llevamos 10 victorias, 1 empate y 1 derrota en la liga, donde tenemos 10 puntos de ventaja. En la Liga de Campeones tenemos 7 puntos con 2 victorias y 1 empate”, decía el brasileño para sacar pecho.

Y seguía: “Que tenemos cosas que mejorar, es evidente. Es incluso normal, dada la cantidad de jugadores que han llegado, los cambios importantes, las lesiones, los regresos de la selección, el tiempo de adaptación, de entender la forma de jugar... Todavía no estamos donde queremos estar. Pero el equipo está trabajando duro. Lo que no me gusta es cómo se nos juzga, cómo se critica gratuitamente al entrenador y a los grandes jugadores que han llegado este año. No entiendo por qué”, se preguntaba sin respuesta.

Piensa que se es injusto con los futbolistas: “Que no jugamos como queremos, vale. Pero lo intentamos, hacemos el máximo y nunca escatimamos esfuerzos. Ahora hablamos más de instagrams y de todo lo demás. Me molesta. No podemos hablar así de Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, el entrenador o Marquinhos. Tampoco de Ramos. Con él, se hace el juego a la prensa española, que dice que es una mierda. Pero un poco de calma”

También se habla de Messi: “Pasó sus dos primeros meses más en la selección que en París. Cuando se viaja tanto, es lógico que haya molestias musculares. Lo mismo ocurre con Neymar, pero tiene sentido del sacrificio y del deseo. Lo mismo ocurre con Di Marí. Dicen que están fiesta a diestro y siniestro, pero esa no es la verdad, sabemos todo lo que está pasando”, insistió. Y defendió a Neymar: “Un jugador que vive en la fiesta, como se dice, no puede jugar un partido como lo hace Neymar durante 90 minutos. Es imposible. Sólo hablo de Neymar, Messi o Kylian, sino de la visión general que tenemos del PSG. Es demasiado”

Hasta se duda de Pochettino: “Se hacer ver como alguien que no entiende nada, que no sabe. Pero Pochettino era un top 5 antes de llegar y ahora no entiende nada...”