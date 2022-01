El exjugador francés Patrice Evra habló en una entrevista con Le Parisien de la homosexualidad en el fútbol y también de los abusos sexuales que sufrió cuando era niño y que desveló años después en su autobiografía. Después de haber sido futbolista profesional durante 20 años, Evra aseguró que hay una frase que dijo uno de sus compañeros en el Manchester United que se le ha quedado marcada: “Si hay un homosexual en el vestuario, que se vaya del club”.

“Cuando estuve en Inglaterra [jugó ocho años y medio en el Manchester United], llevaron a alguien para hablar con el equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron: “Va contra mi religión, si hay un homosexual en este vestuario, que se vaya del club”. En ese momento, dije ‘cállense, ¿os estáis dando cuenta?’”, recordó Evra.

“Jugué con futbolistas que eran homosexuales. Cara a cara, se abrieron conmigo porque tienen miedo de hablar de otra manera. Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales. Pero en el mundo del fútbol, si tú lo dices, se acabó”, sentenció el exfutbolista, quien pasó por el United, Juventus, Marsella, Mónaco y West Ham, entre otros clubes.

Evra también habló en Le Parisien de los abusos sexuales que sufrió cuando era niño y que contó en su autobiografía I love this game. “Tenía 13 años y me quedé con ese peso toda mi vida. Cuando tenía 24 años y jugaba en el Mónaco, la policía me llamó y me dijo: “Señor Evra, ¿este hombre le ha tocado?” Dije que no e insistió: “¿Está seguro?” Repetí que no, me enfadé y colgué. Había habido quejas de otros niños… Me sentí como un cobarde. Yo estaba avergonzado. Pensé más en mi notoriedad, en lo que la gente iba a pensar”, declaró Evra.

“No me da vergüenza reconocer que me sentí como un cobarde durante muchos años porque nunca he hablado. Era algo que me oprimía el pecho. Pero no lo hago por mí, lo hago por otros niños. No quiero que los que estén en mi situación se sientan avergonzados”, dijo Evra el pasado mes de octubre en una entrevista concedida a The Times.

En Le Parisien, Evra también opinó sobre Mbappé y sobre la imagen que transmite el delantero del PSG: “Me gustaría que Kylian se abriera. Me parece que está demasiado formateado. Me gusta, pero es demasiado limpio y esconde algo. Cuando le oigo hablar, tengo la impresión de estar escuchando a un político”