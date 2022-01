Michel: “Los que no entiendan que quiero aprender catalán son de mente corta”

“Si, si, ya suelto alguna cosita en catalán. Creo que es necesario. Es parte de mi educación”, aseguró Míchel, el ex jugador del Rayo Vallecano y entrenador del Girona cuando en la Ser le han preguntado si considera necesario aprender catalán. “Así me han enseñado mis padres en el barrio, en Vallecas. Es un barrio que atrae a muchísima gente obrera y que se siente como en casa desde el primer momento y eso lo he vivido desde pequeño. Me parece que la mejor forma de integrarme en mi entorno es poder hablar catalán y el que lo quiera entender bien y el que no... me parece de mente corta. Es algo bueno”, asegura.

Está feliz en el Girona y se enfrenta el fin de semana a su Rayo: ·Es especial, pero bueno, ya hace tiempo que dejamos Vallecas y estoy muy feliz aquí. Para mí es un partido especial, es un partido de Copa muy atractivo para todo el mundo”, aseguraba y se le hace raro enfrentarse al equipo donde lo dio todo como futbolista: “Soy rayista y no lo voy a ocultar. Es un enfrentamiento extraño para mí. Ya me pasó en Huesca y seguramente me pase también ahora. Es un partido para disfrutar. En el Girona-Rayo de hace unos meses se jugaban la vida, el ascenso. Ahora es una eliminatoria bonita y la quiero disfrutar. Yo siempre le deseo lo mejor al Rayo, formo parte del barrio y del club, me siento uno más allí. Será raro, pero aquí estoy disfrutando muchísimo, de Girona, de su gente y del club y nuestra gente necesita una alegría y ojalá sea pasando la eliminatoria.

Se ha adaptado bien a Girona y no es la primera vez que habla de aprender catalán: “Me he sentido súper bien tratado y querido. Joder, a mí me han enseñado esto: que tengo que ser una persona que sepa adaptarse y empatizar con la cultura y el sitio que, encima, me están dando trabajo. O sea que soy un agradecido y quiero estar aquí mucho tiempo para poder ‘parlar català’ contigo. Va a llevar su tiempo. Ayer estuve en la Feria empapándome de la cultura de aquí. Me gusta estar con mi ciudad”. dijo en una conferencia de Prensa.

En Rac1 también dijo que aprendía para dialogar con la gente:” Si fuésemos a Inglaterra intentaríamos aprender inglés lo más rápido posible para poder comunicarme en un sitio que a mí me hace feliz. Y para ser más feliz, cuanto más esté con la gente, mejor. Y para estar con la gente tengo que tener un diálogo con ellos. Si no, es jodido”.